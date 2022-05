“Đả nữ" Vũ Ngọc Anh có cử chỉ thân mật với chàng trai khác, người yêu phản ứng lạ

Bức hình thân thiết của “nàng Quyên” và Vũ Khắc Tiệp gây xôn xao.

Sáng 4.5, Vũ Ngọc Anh cập nhật trên Story Facebook hình ảnh tất bật chuẩn bị make-up cho ngày làm việc mới. Dù gương mặt thoáng chút mệt mỏi trong cánh gà nhưng chỉ sau đó ít phút khi lên hình, cô đã thực sự tỏa sáng. Chia sẻ với fan, nữ diễn viên “Nghề siêu dễ” tiết lộ, cô vừa trải qua 24 giờ thật nhiều cảm xúc khi vừa kết thúc ngày làm việc bận rộn và dự bữa tiệc đón tuổi mới bên gia đình cùng một vài người bạn.

Vũ Ngọc Anh tận hưởng buổi tiệc sinh nhật do bạn trai thực hiện và lên kế hoạch

Năm nay, sinh nhật của Vũ Ngọc Anh đặc biệt hơn rất nhiều, không chỉ bởi sự có mặt của bố và người thân từ miền Bắc bay vào TPHCM mà buổi tiệc còn được tổ chức tại bể bơi theo hình thức pool party vui nhộn.

Từ cổng chào đón khách được kết từ hoa tươi cho tới những bàn tiệc đứng sushi, bánh ngọt và thức uống bổ dưỡng, Vũ Ngọc Anh dành nhiều tâm huyết cho không gian đáng nhớ này. Nhìn lại những tấm ảnh tối qua, người đẹp còn nguyên cảm xúc hưng phấn khi nhận lời chúc tụng từ mọi người, những cái ôm hôn thân tình.

Vũ Ngọc Anh và Cường Seven có chuyện tình lâu năm khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vũ Ngọc Anh diện trang phục ôm sát khoe body rắn chắc và đường cong cuốn hút. Sau thời gian luyện tập thi Champion và tham gia phim hành động, cô ngày càng nóng bỏng và hấp dẫn.

Khi đứng cạnh bạn trai và bố, Vũ Ngọc Anh không giấu được niềm vui và hạnh phúc. Cô liên tục trao nụ hôn má cho Cường Seven và dí dỏm tiết lộ cách đó vài ngày vừa “chiến tranh” với bạn trai trong quá trình lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức bữa tiệc. Tuy nhiên sau đó, với sự chiều chuộng và thấu hiểu bạn gái, Cường Seven đã làm hài lòng người đẹp bằng concept không thể hoàn hảo hơn.

Vũ Ngọc Anh và bố

Còn khi đứng bên cạnh bố, Vũ Ngọc Anh lại trở thành cô gái bé bỏng và dịu dàng. Những thành tích mà “đả nữ thế hệ mới” làm được trong thời gian qua khiến gia đình vô cùng tự hào, bạn bè vui mừng thay cho cô. Khi được hỏi về kế hoạch tổ chức đám cưới của con gái, bố của Vũ Ngọc Anh chỉ mỉm cười rất hiền và hướng ánh mắt sang nhân vật chính đang đùa giỡn tưng bừng.

“Thật sự đây là bữa tiệc sinh nhật mà Vũ Ngọc Anh đã ấp ủ từ lâu nhưng do dịch nên không tổ chức được. Lần này như là dịp để Vũ Ngọc Anh được gặp lại và kết nối lại với các anh chị em bạn bè vô cùng yêu quý. Điều mà Vũ Ngọc Anh cảm hạnh phúc là bữa tiệc này do Vũ Ngọc Anh và anh Cường Seven cùng nhau tổ chức. Cũng có sự tranh cãi nhẹ trong lúc chuẩn bị nhưng cuối cùng thì hai đứa đã tạo nên một buổi tối thật tuyệt vời dành cho gia đình và bạn bè. Đây là bữa tiệc quá đáng nhớ trong tuổi mới của Vũ Ngọc Anh. Sang tuổi mới, Vũ Ngọc Anh muốn được đến gần hơn với khán giả yêu thương quá những sản phẩm nghệ thuật sắp tới”, người đẹp chia sẻ.

Vũ Ngọc Anh thân thiết bên Vũ Khắc Tiệp

Một gương mặt quen thuộc với showbiz là “ông trùm” Vũ Khắc Tiệp – người bạn, người anh lâu năm cũng bất ngờ xuất hiện tại bữa tiệc và mang đến cho Vũ Ngọc Anh nhiều niềm vui. Vũ Khắc Tiệp và Cường Seven cũng quen biết từ lâu nên “ông trùm chân dài” vô tư thể hiện tình cảm với Vũ Ngọc Anh, chẳng ái ngại. Mối quan hệ khăng khít khiến cả ba dễ dàng tâm sự, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Một số hình ảnh tiệc sinh nhật của Vũ Ngọc Anh:

