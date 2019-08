Cường Đô la đưa bà xã đi phượt cùng hội mê tốc độ và dàn siêu xe trăm tỷ

Thứ Hai, ngày 05/08/2019 16:19 PM (GMT+7)

Sau hôn lễ hoành tráng hút truyền thông, cuộc sống vợ chồng son của thiếu gia phố núi và chân dài xứ Lạng ra sao?

Cường đô la và Đàm Thu Trang Sự kiện:

Ngày 28.7, Cường Đô la tổ chức lễ cưới hoành tráng tại một trung tâm tiệc cưới sang chảnh bậc nhất Sài thành, rước cô dâu xứ Lạng Đàm Thu Trang "về dinh". Sau ồn ào tình ái và những nghi ngờ gia đình đang lâm vào tình trạng kinh tế khó khăn, đám cưới của cặp đôi thu hút nhiều chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã dùng những cái ôm, nụ hôn và lời hứa chân thành để chứng minh với bạn bè cùng đông đảo fan về sự đồng điệu từ tâm hồn cho tới lý tưởng sống.

Sau khi hôn lễ khép lại, chuyện tình của họ tiếp tục xuất hiện trên mặt báo với lời nhắn nhủ dặn dò của mẹ Cường Đô la, mẹ Đàm Thu Trang với hai con. Trong khi đó, doanh nhân phố núi cũng cập nhật ảnh đại diện trên trang cá nhân bằng một tấm hình mộc mạc khi ở bên vợ mới cưới.

Đáng chú ý, Cường Đô la viết chú thích bằng tiếng Anh: "Even on our bad days, I’m still glad that I married you. I Love You" (tạm dịch: Ngay cả vào những ngày tồi tệ nhất của chúng ta, anh vẫn vui mừng vì đã cưới được em. Anh yêu em".

Không phải một câu nói ngôn tình từng thể hiện trong ảnh cưới, cách Cường Đô la gửi lời tới bà xã cho thấy một mối quan hệ bền chặt dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu.

Trong tuần trăng mật sau đám cưới, Cường Đô la mới đây đã chia sẻ bức ảnh dẫn Đàm Thu Trang hội ngộ nhóm bạn yêu siêu xe và tốc độ. Anh tiết lộ sẽ có một buổi triển lãm và một chuyến tranh tài cùng các bạn của mình vào tháng 10 tới đây tại Đà Nẵng, Lào, Thái Lan, Camupuchia, TP. HCM. Hiện tại, họ đang tụ hội, dùng bữa vui vẻ và sẽ đi chơi cùng nhau trong những ngày tới.

Trước đó hồi tháng 6, trong video livestream trên fanpgage của Car Pasion 2019 hội tụ dàn siêu xe có tổng giá trị lên tới hơn trăm tỷ đồng, Cường Đô la cùng Đàm Thu Trang xuất hiện trên chiếc xe R8V10 Plus trị giá 14 tỷ đồng. Cường Đôla vốn được đánh giá chịu chơi hàng đầu tại Việt Nam với nhiều hàng hot, cùng các thương hiệu nổi tiếng như Lamborghini, Ferrari, Audi, Bentley, Rolls-Royce Phantom, Porsche, BMW...

Sau khi rời QCG, Cường Đô la liên tiếp gây sự chú ý với hàng loạt những thông tin nóng như kinh doanh nhà hàng, lấy vợ. Nói về quyết định rút lui của Cường Đôla tại QCG, sự việc này diễn ra khi tình hình hoạt động kinh doanh của QCG rơi vào khó khăn.

Về tình hình tài chính của Quốc Cường Gia Lai do bà Loan (mẹ Cường Đô la) điều hành trước thềm ĐHĐCĐ năm nay, có thể thấy tình trạng khó khăn vẫn kéo dài và vận đen dường như vẫn tiếp tục đeo bám doanh nghiệp.

Trước tình hình kinh doanh khó khăn này, đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang càng khiến truyền thông quan tâm hơn gấp bội.