Cô gái khoe ngực trần ở Hội An tiếp tục bị ném đá vì hành động xin lỗi vô duyên

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 10:13 AM (GMT+7)

TPO - Liên quan đến ồn ào clip khoe ngực trần của cô gái trên nóc nhà ở Hội An khiến dư luận chỉ trích, mới nhân vật chính đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân nhưng động thái này lại tiếp tục hứng “gạch đá” từ cộng đồng mạng.

Theo đó, sau khi hứng "bão chỉ trích" từ cộng đồng mạng, cô gái trẻ đăng tải hình ảnh của mình ở cố đô Huế kèm chú thích như sau:”Xin chào và thân gửi tất cả các bạn ! Mai Hương xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn ở Hội An và cộng đồng mạng .

Về sự việc Mai Hương quay clip ngay tại trung tâm phố cổ Hội An. Mai Hương chỉ nghĩ đơn giản là đẹp nên up trên trang cá nhân mà đã không biết làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của phố cổ Hội An. Sau khi nhận được sự không đồng tình từ các bạn Mai Hương đã xoá clip trên trang cá nhân..

Mai Hương thành thật xin lỗi ! Và mong các bạn vui lòng bỏ qua cho sự dại khờ và suy nghĩ không thấu đáo.. Mai Hương Cám Ơn các bạn. Các bạn đừng trách Mai Hương up ảnh Huế mà xin lỗi Hội An. Mai Hương nghĩ ngày hôm qua có lỗi với Hội An, nên hôn nay Mai Hương đã up trang phục kín đáo hơn để các bạn nhìn nhận vấn đề nhẹ nhàng hơn”.

Động thái này của cô gái trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên bên cạnh một số ít ý kiến tỏ ra cảm thông và cho rằng “Thôi họ biết lỗi, biết sai thì cũng nên tha thứ bỏ qua vì làm người cũng có lúc sai” thì đa số người lại tỏ ra gay gắt và không chấp nhận lời xin lỗi của cô gái.

Trong khi một người cho rằng: “Bạn nói vậy có vẻ nó không được hay cho lắm, chỉ nơi tôn giáo và cần giữ tôn nghiêm ư? Đi đến đâu bạn cần phải biết văn hóa và con người nơi bạn đến. Bạn có thể khỏa thân ở những bãi biển nude ở Pháp nhưng văn hóa người Hội An thì khác, một nơi mộc mạc và nhiều chùa chiền, nhà cổ ... Tức là nơi đó họ mang nhiều dấu ấn xưa và tâm linh, chưa kể Việt Nam là một đất nước có truyền thống kín đáo như đa số các quốc gia châu Á khác. Bạn thử làm những hành động này ở xứ sở Hồi giáo xem bạn sẽ nhận được điều gì nha”.

Hay “Việc gây ảnh hưởng tới hình ảnh của cả một thành phố và động tới niềm tự hào của bao nhiêu con người thì khó có thể mà bù đắp được, thử bạn là dân ở Hội An đi rồi sẽ hiểu. Sai rành rành ra còn bênh, xin lỗi thì họ chấp nhận nhưng sau này nhắc tới Hội An đảm bảo sẽ có người nhắc “À cái quán này có… chụp hình khoe ngực trần đó….”.

“Dù bạn xin lỗi thì bạn cũng đã up và cũng đã làm ra cái ô uế đến thuần phong mỹ tục của thành phố tôi rồi nên đừng biện minh cho việc làm vô ý thức của mình nữa bạn à”, “Nếu như vậy thì ai ai cũng đến khoe ngực xong xin lỗi là xong hả bạn, bạn có nhìn thấy chỉ là hình đám cưới cũng không được chụp trên mái nhà cổ không …”, “Thế bạn không thấy thuần phong mĩ tục à, nơi di sản văn hóa mà đi hiên ngang mặc đồ như không mặc thế. Bạn đừng phóng khoáng thế chứ “.

Đặc biệt, nhiều tài khoản cho rằng hành động dùng ảnh ở Huế để xin lỗi vụ việc ở Hội An của cô gái trẻ là vô duyên và không chấp nhận được. “Thà đừng nói chi chứng tỏ mình không có não, em nghĩ chị nên về coi lại bản đồ địa lí nha chị gái, Hội An là Hội An, Đà Nẵng là Đà Nẵng, Huế là Huế không phải cứ thích là quy chụp lại rồi viết như vậy đâu”, một người bày tỏ.

Thông tin thêm về vụ việc, chiều 19/9, đại diện quán cà phê nơi cô gái trẻ quay clip bán khỏa thân đã gửi thư xin lỗi đến UBND TP Hội An, Trung tâm Văn hóa TP Hội An, Phòng Văn Hóa Thông tin TP Hội An và Ủy ban phường Minh An.

Tối 19/9, ông Nguyễn Tấc Thành, Chánh Thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho hay Sở đã có cuộc họp ngay trong chiều cùng ngày liên quan đến việc cô gái khoe thân phản cảm trong phố cổ Hội An để xác minh, làm rõ nhiều yếu tố.