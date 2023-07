Chồng cũ tố ngoại tình với quản lý quán bar, Diệp Lâm Anh nói lời xin lỗi đến 'bạn trai tin đồn'

Diệp Lâm Anh đã không thể "ngồi im" khi mẹ chồng cũ và chồng cũ lên tiếng chỉ trích cô là "nguồn cơn" đổ vỡ. Ngoài tâm thư dạy con thâm thúy, mới đây cô tiếp tục "đáp trả" thông tin chồng cũ tố ngoại tình với quản lý quán bar.

Diệp Lâm Anh phản pháo lại chuyện chồng cũ tố ngoại tình với quản lý quán bar.

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh gửi lời xin lỗi đến người bị "gán ghép" ngoại tình với cô. "Chị xin lỗi Đạt - "người tình tin đồn" vì đã "tính toán" với em và biết ơn em vì đã luôn yêu quý và vì chị. Nếu em không đồng ý cho chị sử dụng cuộc chuyện trò giữa 2 chị em, chị cũng không biết sẽ phải làm gì. Chị quá mệt với việc phải giải thích với một người luôn hoang tưởng về mọi thứ và không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Anh Ti (Nghiêm Đức - chồng cũ Diệp Lâm Anh), nếu trí nhớ anh không tốt thì em sẽ giúp anh nhớ lại đoạn kết cuộc "ngoại tình" anh đã post nhé. Sống phải có đầu cuối, em nghĩ chuyện gì cũng nên như vậy. Nếu anh có thể post trọn vẹn câu chuyện, không cắt xén giống như cách em đang làm, em sẽ thấy anh trưởng thành hơn đấy".

Diệp Lâm Anh nói chồng phải sống có đầu có cuối.

Trước đó, chồng cũ Diệp Lâm Anh khẳng định vợ đã có quan hệ trên mức công việc với quản lí quán bar: "Chuyện bắt đầu từ việc cô ấy và Đ người mà cô ấy thuê về làm quản lý quán bar Santorini có những hành động vượt trên cả mức công việc và một mối quan hệ bình thường. Thời điểm đó là vào tháng 1/2021.

Trước đó, tôi nghe nhiều nhân viên và cả tài xế nói úp úp mở mở. Tôi nghĩ họ biết chuyện gì đó nên hỏi và họ đã nói hết. Tài xế chở cô ấy đi những đâu, với ai, tại sao cô ấy lại đi về khuya. Lý do cô ấy nói với báo chí cô ấy về khuya do quản lý bar là không đúng sự thật. Quán bar đã có người quản lý, cô ấy là phụ nữ đã có chồng, chẳng có lý do gì để phải ở lại khuya đến như thế".

Sau đó, anh còn tung bằng chứng tố Diệp Lâm Anh có quan hệ thân mật với nam quản lý này. "Tôi lúc đó chỉ nghĩ, mình nghe là một chuyện, bắt gặp lại là chuyện khác nên cứ cắn răng theo dõi tình hình thế nào. Hình ảnh từ camera thu được, tôi tá hỏa khi thấy họ thân mật hơn mức thông thường. Khi về đến nhà, vô tình tôi bắt gặp đúng lúc cả hai nhắn tin cho nhau. Nội dung tin nhắn là Đ muốn đón cô ấy ở sân bay, cô ấy khẳng định với Đ tôi không quan tâm cô ấy bằng một góc của Đ.

Diệp Lâm Anh cũng không ngại đáp trả chuyện mẹ chồng chỉ trích cô là "nguồn cơn đổ vỡ".

Ngay đêm hôm đó, tôi đã nổi điên lên, gọi mẹ tôi và mẹ cô ấy đến, nói không tha thứ được những chuyện như thế này. Mẹ tôi khuyên bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bà vẫn mong sẽ khuyên bảo để cô ấy sửa chữa lỗi lầm. Mẹ cô ấy cũng xin tôi bình tĩnh, có gì sẽ giải quyết sau", Nghiêm Đức tung bằng chứng.

Hiện tại, vụ việc Diệp Lâm Anh và chồng cũ ly hôn vẫn chưa giảm nhiệt bởi các tình tiết đôi bên đưa ra. Tuy nhiên, dư luận vẫn tin vào phán quyết cuối cùng của tòa án.

