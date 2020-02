Chí Tài: Hoài Linh cũng "quậy" và đi chơi nhiều chứ không hiền lành đâu

- Rất nhiều nghệ sĩ đã tham gia vào thị trường mới- làm web drama chiếu mạng, nhưng hình như Chí Tài vẫn không mấy quan tâm đến loại hình đang là “trend” này?

- Không phải là tôi chưa nghĩ đến nhưng việc làm 1 sản phẩm sẽ không do tôi quyết định hoàn toàn mà còn do quản lý của tôi nữa. Cậu quản lý của tôi phải nói là rất ngoan cố và cứng đầu, ý tưởng của cậu ấy lúc nào cũng thích mạo hiểm. Ban đầu cậu ấy chỉ muốn làm web drama thôi nhưng không hiểu sao tính toán thế nào đã quyết để thành phim điện ảnh. Đó phải nói là dự án lớn của tôi trong năm nay, tôi cũng xác định trước là làm phim cũng như chơi một ván bài, có rất nhiều yếu tố tác động, trong đó có cả may mắn nữa.Tôi và quản lý cũng nhiều lần tranh cãi nhưng suy cho cùng, việc ai người nấy làm, tôi thì chỉ cố gắng cống hiến hết sức cho khán giả trong nghệ thuật, còn việc tạo ra sản phẩm như thế nào, quản lý của tôi sẽ nghiên cứu và xem xét, tôi cũng luôn tôn trọng quyết định của người cộng sự với mình.