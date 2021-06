Chân dài diễn cảnh tắm trần, bị sàm sỡ trong quán bar lộ đời thực ngỡ ngàng

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 16:57 PM (GMT+7)

Nổi tiếng nhờ một cảnh phim, người đẹp 9X có cuộc sống khiến nhiều người bất ngờ.

Chung Thái Hi (Iris Chung) là một trong những người đẹp nổi tiếng nhờ một cảnh phim. Chân dài nóng bỏng từng gây "bão" truyền thông khi diễn cảnh tắm khỏa thân trong Mr and Mrs Player (2013). Nhờ bộ phim này, Chung Thái Hi được cư dân mạng đặt cho biệt danh "mỹ nữ tắm trần nóng bỏng" nhất màn ảnh.

Trong phim, nhân vật của cô có cảnh tắm trần nóng bóng, những điểm nhạy cảm được che chắn bằng những khoảng hoa văn trên tấm kính phòng tắm để quyến rũ nhân vật nam (Đỗ Vấn Trạch đóng). Nói về cảnh quay khỏa thân 100%, Chung Thái Hi cho biết, cô khá lúng túng và xấu hổ dù ngoài đời theo đuổi hình tượng sexy. May mắn được đạo diễn Vương Tinh chỉ dẫn, cô hóa thân vào nhân vật tốt hơn.

Ngoài cảnh tắm, cô đào 9X còn có cảnh khỏa thân quay chung với Đỗ Vấn Trạch. Đây là lần đầu tiên người mẫu bốc lửa Hong Kong đóng vai lả lơi thế này trên màn ảnh.

Không chỉ gây xôn xao dư luận với cảnh nóng khi lấn sân điện ảnh, chân dài sinh năm 1990 còn vướng ồn ào bị một người đàn ông lạ mặt sàm sỡ trong hộp đêm hồi đầu tháng 5.2013. Quản lý của Chung Thái Hy cho hay, cô rất buồn sau sự việc trên nhưng không muốn làm lớn chuyện.

Sau 8 năm, đời tư của Chung Thái Hi khiến nhiều người tò mò. Cách đây không lâu, truyền thông Hong Kong đăng tải bài viết về cuộc sống của cô đào. Chung Thái Hi được tờ HK01 xếp vào danh sách những "Tinh nữ lang" sexy nhất của đạo diễn Vương Tinh. Người đẹp tham gia nhiều bộ phim như: Mỹ nhân nóng bỏng (Flirting in the Air), Đổ thành phong vân 3, ...

Tháng 10.2020, truyền thông Hong Kong đưa tin Chung Thái Hi bất ngờ hủy đám cưới với bạn trai. Được biết, nữ diễn viên đã đăng ký kết hôn với bạn trai vào tháng 8.2020. Trên giấy tờ ghi rõ tên thật của cô là Chung Vĩnh Tuệ, vị hôn phu là Trương Hiển Sâm (Adrian), 34 tuổi. Trả lời truyền thông, Chung Thái Hi không nhắc đến việc đã đăng ký kết hôn nhưng gây sốc khi thừa nhận đã chia tay với vị hôn phu.

Theo HK01, vị hôn phu của Chung Thái Hi chính là bạn học cũ của cô. Cặp đôi hẹn hò được hơn 1 năm và quyết định cùng nhau đi tới hôn nhân. Tuy nhiên, đám cưới bị hủy bỏ ở phút 89 vì những bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Sau khi trải qua tổn thương tình cảm, nữ diễn viên có thời gian dành cho chính bản thân nhiều hơn. Cô thẳng thắn cho biết, hẹn hò lúc này khá lãng phí thời gian. Chung Thái Hi tiết lộ cô là người tình cảm, muốn tìm một người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, hiện tại, cô chưa có ý định kết hôn. Chuyện yêu đương sẽ thuận theo lẽ tự nhiên.

Ngoài chuyện tình cảm, nhiều người còn tò mò về cuộc sống riêng của Chung Thái Hi. Trên trang cá nhân, cô đào khoe không gian sống vô cùng sang chảnh và xa hoa. Được biết, người đẹp sinh năm 1990 sinh ra ở Anh trong sự gia đình giàu có, không phải lo lắng về tiền bạc. Khi trưởng thành, Chung Thái Hi trở về Hong Kong sinh sống và lập nghiệp cùng bố mẹ.

Vào những dịp lễ tết, Chung Thái Hi đều trang hoàng nhà cửa vô cùng lộng lẫy. Có cuộc sống giàu có, cô nàng đến với phim ảnh vì đam mê, không quá bận tâm chuyện tiền bạc.

Khi rảnh rỗi, Chung Thái Hi đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Cô cũng sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Nữ diễn viên 9X diện áo tắm, khoe body nóng bỏng trên du thuyền hạng sang trong một chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

Vì sở hữu nhan sắc giống Hà Siêu Liên - con gái của vua cờ bạc Macau Hà Hồng Sân, Chung Thái Hi từng gắn liền với biệt danh "phiên bản thứ 2 của Hà Siêu Liên" khi mới bắt đầu sự nghiệp đóng phim.

