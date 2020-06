Cận cảnh hình xăm của 4 nữ MC dáng chuẩn, gợi cảm ở Việt Nam

MC Hoàng Linh, Vân Hugo, Phương Mai, Ốc Thanh Vân sở hữu nhiều hình xăm cá tính, độc đáo.

Hoàng Linh

MC thân thiết của chương trình Chúng tôi là chiến sĩ - Hoàng Linh sở hữu nhiều hình xăm trên cơ thể. Mỗi khi lên sóng, Hoàng Linh đều chọn mặc trang phục kín đáo, nữ tính.

Nhưng ở cuộc sống đời thường, cô lại hướng tới hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại, thích ăn vận gợi cảm. Trên người của Hoàng Linh có đến 8 hình xăm ở những vị trí khác nhau.

Cô gây ấn tượng với hình xăm trên vai với dòng chữ "There is always rainbow after the storm" (tạm dịch: Luôn có cầu vồng sau bão giông) như một lời động viên bản thân mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, Hoàng Linh còn xăm hình trên 2 tay. Với những hình xăm còn lại, cô thường xuyên khoe khéo mỗi khi diện bikini gợi cảm. Dù từng nhận ý kiến trái chiều về việc xăm quá nhiều, song Hoàng Linh không quá bận tâm đến những lời bàn tán trên mạng xã hội.

Hoàng Linh là BTV, MC làm việc lâu năm ở Đài truyền hình Việt Nam. Với khán giả thường xuyên xem truyền hình, cô là gương mặt quen thuộc chuyên dẫn các chương trình như: Chúng tôi là chiến sĩ, Đừng để tiền rơi, Cà phê sáng...

Vân Hugo

Vân Hugo sở hữu hình xăm kim cương trên ngực, cổ tay. Cô từng bày tỏ về việc xăm mình như sau: "Xăm bây giờ không còn là sở thích, trào lưu hay để chứng tỏ bản thân nữa, mà thực sự là một nghệ thuật...." Hình xăm viên kim cương biểu trưng cho sự cứng rắn, giúp cô tránh sự tổn thương trong chuyện tình cảm.

Hình xăm đôi cánh được nối với nhau bằng dòng chữ tiếng Anh "Born to be free" (tạm dịch - Sinh ra để tự do) của Vân Hugo mang ẩn ý hãy làm bất cứ thứ gì mình thích. Ngoài ra, nữ MC còn sở hữu một hình xăm khá dài ở trên đùi, hình xăm này chỉ xuất hiện mỗi khi Vân Hugo diện bikini khoe dáng.

Vân Hugo là một diễn viên, người dẫn chương trình (MC), không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp với khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu, nụ cười rạng rỡ cùng lối dẫn thông minh và có duyên, Vân Hugo còn là một trong những hot girl nổi bật bởi thành tích học xuất sắc.

Vân Hugo được đánh giá cao bởi sự tự tin, khả năng làm chủ chương trình tốt khi làm MC cho các chương trình: Đường lên đỉnh Olympia, Chinh Phục, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng (MC tại hiện trường)... Cô cũng đã từng giành giải Cánh Diều Vàng Việt Nam cho Nữ diễn viên triển vọng - Phim truyền hình với bộ phim "Hoa nở trái mùa".

Tuy nhiên, cuộc sống của người đẹp lại không mấy thuận buồm xuôi gió và may mắn như những hot girl khác. MC Thanh Vân kết hôn sớm, rồi lại chia tay chóng vánh vài năm sau đó.

Phương Mai

MC Phương Mai xăm dòng chữ dọc sống lưng mang ý nghĩa - ngọc trong sen, phật trong tâm và thêm 2 hình xăm trên bả vai, mạn sườn.

Phương Mai là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và thành công trên con đường nghệ thuật, cô từng là siêu mẫu đình đám một thời ở nước ta. Sau đó cô chuyển sang thử thách mình với vai trò MC, và trở thành một trong những MC kỳ cựu, sexy nhất nhì showbiz.

