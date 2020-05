Cách hành xử bất ngờ của vợ Trấn Thành khi gặp bé 3 tuổi đi lạc trong thang máy

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 10:02 AM (GMT+7)

"Mình đeo khẩu trang hết, nên bé cũng không biết người dẫn mình đi mặt mũi như nào".

Là bà xã của Trấn Thành, cái tên Hari Won có sức hút cực lớn. Trang cá nhân của người đẹp gốc Hàn có tới hơn 800 ngàn người theo dõi. Mọi động thái của Hari Won đều được cộng đồng mạng quan tâm, tương tác.

Mới đây, Hari Won đã gây xôn xao trên MXH khi chia sẻ câu chuyện bắt gặp em bé gần 3 tuổi một mình đi thang máy. Biết không có bố mẹ hay người thân đi cùng nên Hari đã dẫn cậu bé tới bộ phận tiếp tân. May mắn là nhân viên tiếp tân biết được bố mẹ của cậu bé nên cậu bé được an toàn.

Cụ thể, Hari Won chia sẻ trên trang cá nhân:

"Má ơi hết hồn, thang máy đang đi xuống và dừng ở tầng khác. Thấy một cậu bé cỡ 3 tuổi lên thang máy một mình. Không thấy ba mẹ ở đâu luôn, rồi thang máy đóng cửa đi xuống tới tầng trệt. Cậu bé chẳng biết gì hết trơn.

Mình dẫn bé đi đến tiếp tân gửi. May là bên tiếp tân biết ba mẹ của bé là ai. Mà nhìn đúng là sợ thiệt. Mình dẫn bé đi mà bé cũng không nói gì, đi theo luôn. Mình đeo khẩu trang hết, nên bé cũng không biết người dẫn mình đi mặt mũi như nào. Nếu dắt bé đi không phải người tốt thì sao?

Không biết ba mẹ của bé có xem status hay không. Nhưng phải dặn bé, không được đi thang máy một mình, phải có người nhà đi chung, không được đi theo người lạ. Nghĩ lại vẫn sợ thật!"

Sau vài giờ đăng tải, status của Hari Won đã thu hút hơn 20 ngàn lượt like, hàng trăm bình luận và chia sẻ, Tiến Luật viết: "May mắn cho cậu bé!". Mọi người khen ngợi cách hành xử của bà xã Trấn Thành và cho rằng cậu bé may mắn vì gặp được Hari Won.

"Biết chị Hari là người tốt nên bé mới đi theo chị Hari đó" - một người hâm mộ để lại bình luận. Trong khi đó, một số người cũng tỏ bức xúc và mong các bậc phụ huynh hãy rút kinh nghiệm và trông chừng các con cẩn thận để tránh xảy ra những sự cố tương tự.

Nguồn: http://danviet.vn/cach-hanh-xu-bat-ngo-cua-vo-tran-thanh-khi-gap-be-3-tuoi-di-lac-trong-thang-ma...Nguồn: http://danviet.vn/cach-hanh-xu-bat-ngo-cua-vo-tran-thanh-khi-gap-be-3-tuoi-di-lac-trong-thang-may-5020202751013971.htm