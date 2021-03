Ca sĩ Thái Trinh chỉ đích danh quay phim "quấy rối"

Nguyên văn chia sẻ của Thái Trinh: SÀM SỠ BẰNG LỜI NÓI. Trinh đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định nói ra việc này vì nó quá tế nhị, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Trinh (và các nghệ sĩ nữ nói chung) gặp phải trường hợp này. Có thể những điều Trinh nói ra sau đây sẽ làm bên tổ chức gameshow không vui và ảnh hưởng đến mối quan hệ của Trinh và phía công ty, nhưng Trinh quyết định sẽ không vì mình mà im lặng, mà là vì những đồng nghiệp khác mà lên tiếng. Hôm nay Trinh đi quay một gameshow, mọi người đều vui vẻ dễ thương, mọi thứ rất ổn cho đến khi người trong ekip đi cùng Trinh tiết lộ có nghe được đoạn hội thoại của một anh quay phim do ngồi ngay cạnh bên trong suốt quá trình bấm máy. Thoạt đầu anh này bình phẩm đánh giá ngoại hình của Trinh, dùng lời lẽ đùa cợt với đồng nghiệp áo xanh bên cạnh. Thôi thì đoạn này Trinh không chấp. Mình không đẹp hay có lỡ sứt sẹo thì mình chịu. Tuy nhiên đến vòng bấm chuông nhanh, Trinh có bấm thử chuông mấy lần để test chuông. Chị Puka khen Trinh bấm chuông nhanh thế, hỏi chắc chơi game nhiều rồi hả. Khúc này anh quay phim đó quay sang nói với nhân viên khác: “TAY BẤM CHUÔNG NHANH THẾ NÀY CHẮC QUEN CẦM C* NHIỀU RỒI” Nghe được điều anh này nói mình thật sự cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương. Không chỉ trên mạng xã hội, mà cả ở ngoài đời, người ta thích tự cho mình quyền năng dùng ngôn từ thô bỉ dung tục để đùa cợt, tình dục hoá câu chữ để thoá mạ người khác. Sàm sỡ bằng lời nói cũng vô đạo đức không kém gì hành động. Trinh tin rằng đây không phải là lần đầu các nghệ sĩ nữ phải trải qua điều này, thậm chí rất nhiều, mà không ai nghĩ mình sẽ nên lên tiếng. Nếu là Trinh của ngày xưa, Trinh cũng sẽ nuốt cục tức vào mà im cho xong chuyện. Nhưng càng tiếp xúc với nhiều phụ nữ, Trinh càng thấy chính bản thân phụ nữ mình cũng chưa biết cách bảo vệ mình và bảo vệ cho nhau. Vì khi quay xong và nghe lại sự việc, Trinh liền tìm hỏi người chịu trách nhiệm chương trình và được nói chuyện với một chị gái. Chị liền xuề xoà bảo mình về đi rồi sẽ liên lạc lại sau. Chị cũng ngập ngừng, mình biết chị ngại và khó xử, vì chương trình đang quay, hoặc có thể chị đang bỡ ngỡ không biết bảo vệ mình làm sao cho đúng. Mình không trách chị, vì mình nghĩ thôi trước hết mình tự bảo vệ bản thân bằng cách tự la lên vậy. ***Nhân đây xin gửi lời tới anh quay phim tên C. mặc áo cam: tôi không cần anh xin lỗi, tôi chỉ mong anh học cách tôn trọng phụ nữ như tôn trọng chính bản thân mình và nơi anh đang làm việc. Phông văn hoá của mình không chỉ thể hiện trên giấy tờ mà còn ở từng ánh mắt, lời nói, hành động cư xử. Và nếu như anh có con gái - anh nghĩ sao nếu con gái anh đi quay phim và bị xúc phạm như thế? Vui thôi đừng vui quá, nói bậy đúng chỗ, đúng nơi, đúng người. Trinh cũng mong các đồng nghiệp nữ nếu bị đối xử thiếu tôn trọng hoặc bị chọc ghẹo khiếm nhã, đừng sợ việc lên tiếng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân. Mỗi người một tiếng nói sẽ giúp thanh lọc trong sạch môi trường làm việc ngày một văn minh, chuyên nghiệp hơn. Vì suy cho cùng, những thứ mình đang làm là làm văn hoá, không có chỗ cho sự vô văn hoá tồn tại. Cảm ơn và xin lỗi tất cả mọi người vì thứ Hai đã bắt đầu bằng câu chuyện không mấy vui vẻ này.