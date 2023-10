Ca sĩ Lyly: "Tôi và chị Chi Pu đều cố gắng trong cuộc thi, mong khán giả nhẹ lời khi so sánh"

Sau 3 năm chuẩn bị, Lyly đã chính thức ra mắt EP đầu tay trong sự nghiệp mang tên LoveLy. Dự án âm nhạc mới của nữ ca sĩ bao gồm 5 bài hát: Ngủ đông, Cho em xin lỗi đi mà, Tình yêu so cute, Tại sao anh nhận lời và Sau cơn mưa trời lại sáng. Đây là dấu mốc mới trong sự nghiệm âm nhạc của Lyly sau khi sang Trung Quốc tham gia chương trình The Next Stage.

Lyly trình làng EP LoveLy gồm 5 ca khúc do chính cô sáng tác.

Âm nhạc của Lyly: có tính chữa lành, không quá sầu

- Tại sao Lyly lại quyết định ra một EP mà không phải là một album hoành tráng?

Hiện tại tôi cảm thấy rất mãn nguyện vì cuối cùng dự án mơ ước từ lâu đã hoàn thành. Chưa biết rằng dự án này sẽ thành công hay không nhưng trước tiên thì tôi cảm thấy phải đã “cái nư” của mình trước.

Thường một EP chỉ còn 2 - 3 bài. Nhưng EP LoveLy lại có đến 5 bài, có thể xem là một mini album rồi. Vì “của nhà trồng được” nên có sao dùng vậy thôi. Sắp tới tôi mong sẽ có thêm nhiều EP hoặc album nữa.

- Lyly đặt những kỳ vọng gì về thành tích của EP đầu tay?

Tất nhiên nghệ sĩ nào cũng muốn sản phẩm của mình đạt được thành tích cao. Nhưng điều mong muốn lớn nhất của tôi là dùng âm nhạc để “chữa lành”. Có những bài hát tôi không biết đến, nhưng khi nghe qua lại cảm thấy rất hay và được “chữa lành”. Thế nên tôi hy vọng âm nhạc của bản thân cũng sẽ được như vậy. Nếu may mắn được nhiều người biết và nhận về thành tích cao thì đương nhiên sẽ vui hơn.

- Thông qua âm nhạc, Lyly muốn gửi đến khán giả "tuyên ngôn" gì?

Tôi muốn truyền tải một thông điệp tích cực đến người nghe của mình. Âm nhạc là một điều rất diệu kỳ mà chúng ta không thể giải thích được. Khi tôi nghe được một bài hát hay, tôi cảm cảm thấy rất hạnh phúc. Vì thế tôi muốn truyền tải niềm hạnh phúc đến khán giả của tôi.

Tôi nghĩ rằng khi khán giả đã nghe qua EP LoveLy cũng sẽ hình dung được hình ảnh, định hướng sắp tới của tôi. Đó là một màu sắc tích cực, chữa lành và không quá sầu.

- Lyly đã đối mặt với những khó khăn gì khi chuẩn bị EP LoveLy?

Trong 3 năm chuẩn bị, tôi gặp trở ngại lớn nhất là có đến 2 năm giãn cách xã hội vì dịch bệnh. Tôi phải tạm gác lại những kế hoạch dự định để tập trung cho công cuộc chống dịch.

Thời gian đó, tôi cũng triển khai viết nhạc, làm demo các sản phẩm. May mắn khi gửi cho các anh chị nghệ sĩ để tham khảo ý kiến, tôi đều nhận được lời góp ý nhiệt tình. Từ đó tôi có cái nhìn đa chiều hơn về âm nhạc. Nếu chỉ có một mình, tôi sẽ không bao giờ biết được đâu là điểm mạnh và yếu của bản thân.

Lyly có góc nhìn đa chiều trong âm nhạc nhờ vào những lần gửi demo tham khảo ý kiến các nghệ sĩ khác.

"Tôi muốn khán giả tập trung vào sự nghiệp, âm nhạc hơn là mối quan hệ với Anh Tú"

- Cảm nhận của Lyly trước nhận định “âm nhạc một màu”?

Tôi là một người khá nhạy cảm. Khi tôi đọc được những bình luận có khen lẫn chê thì đều nghĩ rằng đó là động lực cho bản thân cố gắng hơn trong sự nghiệp.

Chắc chắn sẽ có những bình luận cho rằng tôi “một màu”. Nhưng tôi nghĩ thà mình làm tốt "một màu", còn hơn là làm rất "nhiều màu" nhưng không tốt. Đương nhiên. tôi vẫn sẽ luôn trau dồi, làm mới bản thân lẫn âm nhạc. Nhưng tôi không cố gắng trở thành một ai khác. Tôi tin rằng khán giả sẽ cảm nhận được những cố gắng của mình.

- Trong buổi họp báo ra mắt EP LoveLy, Anh Tú tiết lộ đã đồng hành cùng Lyly trong 3 năm qua. "Cậu bạn hàng xóm" này có vai trò cụ thể gì trong quá trình sản xuất EP?

Tôi rất hay gửi demo để mọi người nghe góp ý. Anh Tú cũng là một trong số ấy. Anh Tú luôn biết lắng nghe và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Tôi rất trân trọng điều đó.

- Nghệ sĩ Trường Giang có úp mở Lyly sẽ có tin vui vào tháng 12 sắp tới. Từ đó nảy sinh tin đồn Lyly và Anh Tú sẽ kết hôn. Thực hư chuyện này thế nào?

Mọi người cũng đã biết tính chú Giang rất hay đùa và ship (ghép đôi - PV) cho vui. Tôi xin đính chính lại là mình không có kết hôn như lời đồn.

Tôi với Anh Tú là đồng nghiệp tốt của nhau. Cả hai luôn quan tâm, giúp đỡ trong sự nghiệp, cho nhau những lời khuyên về những dự án. Tôi nghĩ đây là một mối quan hệ rất là đẹp. Tôi muốn khán giả tập trung vào sự nghiệp, âm nhạc hơn là mối quan hệ của cả hai.

Lyly mong muốn khán giả quan tâm về âm nhạc hơn là chuyện đời tư của mình.

"Tôi ngưỡng mộ chị Chi Pu vì những cố gắng không ngừng nghỉ"

- Cùng sang Trung Quốc tham gia truyền hình thực tế, Lyly và Chi Pu thường xuyên bị đặt lên "bàn cân so sánh". Vậy Lyly có quan điểm như thế nào về vấn đề này?

Khán giả có quyền so sánh, đánh giá, thích hoặc ghét. Nhưng cả tôi và chị Chi Pu đều đã cố gắng rất nhiều, dành mọi tâm sức lẫn thời gian cho cuộc thi. Thế nên mọi người hãy làm ơn nhẹ nhàng đối với nghệ sĩ hơn, đừng quá nặng lời khi so sánh là được. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng, mỗi cuộc thi cũng mang một tính chất riêng. Nên mọi sự so sánh sẽ khá khập khiễng.

- Lyly nghĩ rằng lý do lớn nhất khiến bản thân dừng chân sớm ở The Next Stage là gì?

Ở The Next Stage có rất nhiều bạn trẻ tài năng. Việc dừng chân sớm thì phải nhìn nhận một phần là do tôi chưa thể hiện hết khả năng của mình. Ngoài ra còn ảnh hưởng từ luật chơi rất phức tạp. Việc chọn đội và bài hát ảnh hưởng rất nhiều từ các quy định. Từ đó ảnh hưởng đến kết quả các tiết mục của tôi. Nhưng sau tất cả, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã làm hết mình tại cuộc thi.

- Lyly nhận xét như thế nào về những thành công hiện tại của Chi Pu ở Trung Quốc?

Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ chị Chi Pu về những cố gắng không ngừng nghỉ từ trước đến nay. Khi chị Chi tham gia chương trình đó (Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng - PV), tôi càng công nhận sự nỗ lực ấy nhiều hơn.

Tôi nghĩ rằng mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp. Những thành công hiện tại là một kết quả xứng đáng dành cho chị.

Cảm ơn Lyly vì những chia sẻ trên!

