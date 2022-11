“Bức ảnh thế kỷ” Ronaldo chơi cờ với Messi gây sốt MXH, Mai Phương Thúy nói ngay 1 câu

Nhiều sao Việt "phát cuồng" với bức ảnh thế kỷ của hai siêu sao bóng đá.

Rạng sáng 20/11 (giờ Việt Nam), người hâm mộ bóng đá ngỡ ngàng khi tài khoản mạng xã hội của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đồng loạt chia sẻ một bức ảnh. Theo đó, bộ đôi siêu sao đứng chung khung hình và chơi cờ vua với nhau. Đây là hình ảnh nằm trong chiến dịch quảng bá sản phẩm của một thương hiệu thời trang.

Bức ảnh thế kỷ của hai siêu sao bóng đá gây "sốt" mạng xã hội

Tính đến 11h ngày 20/11, khoảnh khắc này nhận tổng cộng hơn 47 triệu lượt "thả tim" trên tài khoản Instagram của bộ đôi siêu sao (gần 26 triệu lượt ở tài khoản Ronaldo và 21 triệu lượt ở tài khoản của Messi).

Là fan cuồng nhiệt, Mai Phương Thúy đã chia sẻ bức ảnh này trên trang cá nhân và bày tỏ mong muốn mua ngay sản phẩm của thương hiệu thời trang này khiến người hâm mộ bật cười.

Sao Việt liên tục bày tỏ sự yêu thích khoảnh khắc này

Không chỉ Mai Phương Thúy, nhiều sao Việt cũng "phát cuồng" với bức ảnh thế kỷ này. Diễn viên Quốc Trường đăng tải lại bức ảnh cùng dòng trạng thái: "Hãy tận hưởng họ, đừng so sánh và tranh cãi". "Hot girl MU" Tú Linh hào hứng: "Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng đăng 1 tấm ảnh trên Instagram".

Bên dưới bài đăng của hai cầu thủ nổi tiếng, nhiều sao Việt như Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng... đã bày tỏ sự yêu thích khoảnh khắc này. Diễn viên Tiến Luật thốt lên: "Trời ơi, hai huyền thoại! Mơ ước một ngày cả hai đứng chung đội"; nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng không giấu được cảm xúc: "Best moment. Best photo. Legend vs Legend" (Tạm dịch: Khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Bức ảnh đẹp nhất. Huyền thoại và huyền thoại); BLV Tạ Biên Cương để lại bình luận: "Mặt căng quá hai ông ơi”, “Bức ảnh xứng đáng đẹp nhất năm”; ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng viết: "Bức ảnh quá tuyệt vời của 2 huyền thoại, cùng tận hưởng kì World Cup cuối cùng của họ thôi"...

