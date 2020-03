Bỏ đóng phim, sang Mỹ bán hàng online, cuộc sống của Hoàng Anh giờ ra sao?

Thứ Tư, ngày 18/03/2020 03:18 AM (GMT+7)

Sau gần một năm xa rời màn ảnh, cuộc sống của anh ở Mỹ đã thay đổi hoàn toàn.

Năm 2018, Hoàng Anh hoàn thành vai diễn trong phim "Gạo nếp gạo tẻ". Vào vai phản diện thành công, anh thậm chí bị khán giả ghét lây. Tuy nhiên, đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ của anh, khiến người xem luôn nhắc tới vai Công của "Gạo nếp gạo tẻ". Tháng 4/2019, anh chia sẻ về quyết định ngừng đóng phim ở Việt Nam để sang Mỹ định cư cùng vợ con. Anh cho biết lý do chính vì muốn ở gần bên gia đình, cộng thêm nguyên nhân cát-xê đóng phim truyền hình thấp. Một năm anh chỉ đóng 2 phim không đủ duy trì cuộc sống. Anh sang Mỹ cũng phải tìm cơ hội mới dù không dễ dàng gì.

Sau gần một năm xa rời màn ảnh, nam diễn viên cho biết cuộc sống của anh ở Mỹ đã thay đổi hoàn toàn nhưng từng bước ổn định. Tết vừa qua, anh đưa bà xã và con gái về quê nhà ở Vũng Tàu, Long An đón năm mới. Sau đó, gia đình anh trở lại California vào đúng thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Hiện tại ở Mỹ, tình hình đã căng thẳng hơn khi chính phủ Mỹ siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, gia đình anh không bị xáo trộn nhiều do ảnh hưởng của dịch. Hoàng Anh chủ yếu ở nhà chăm con, bán hàng online. Trước khi dịch bùng phát, anh có thêm công việc MC làm cộng tác với một số đài truyền hình của người Việt ở Mỹ và làm hướng dẫn viên du lịch.

Giữa dịch Covid-19, Hoàng Anh giữ tinh thần lạc quan nhưng vẫn luôn cẩn trọng để giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình. Anh cho hay nhiều người đổ xô đến siêu thị mua gạo, nước, giấy vệ sinh... để tích trữ nhưng vợ chồng anh vẫn giữ nhịp sinh hoạt bình thường. Bên cạnh công việc bán hàng online, Hoàng Anh vẫn hay chia sẻ về cuộc sống thường ngày và khoe hình ảnh nấu ăn.

Mặc dù sang Mỹ định cư nhưng thu nhập không ổn định, anh phải làm cùng lúc 3 nghề để kiếm sống. Anh thừa nhận đôi lúc buồn, chạnh lòng khi phải làm những công việc đó, khiến anh thấy nhớ nghề diễn. Anh cũng dự định sẽ quay lại Việt Nam đóng phim khi con gái cứng cáp khoảng hơn 3 tuổi.

Nam diễn viên là người chăm chỉ, vun vén cho gia đình. Anh không ngại làm nhiều việc cùng lúc. Mảnh vườn trước nhà trước đó bỏ không, cỏ mọc um tùm nhưng anh đã làm vườn, trồng thêm cây. Anh khoe cây đu đủ xanh đã có quả, những trái ớt trên cây, buồng chuối trĩu nặng. Cuộc sống của Hoàng Anh giản dị, hạnh phúc khi được ở gần gia đình.

Con gái Hoàng Anh chào đời vào tháng 10/2017. Anh kết hôn cùng bà xã Việt kiều bằng tuổi vào năm 2017. Thời điểm đám cưới mới diễn ra, anh gặp không ít tin đồn nói lấy vợ đại gia, tham giàu. Vợ chồng anh đã vượt qua mọi điều tiếng, đoàn tụ bên nhau khi anh quyết định sang Mỹ.

