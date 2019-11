Bị đồn trục trặc hôn nhân, nữ MC VTV gốc Nghệ An có động thái lạ

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 10:01 AM (GMT+7)

Sự vắng bóng của Trung Kiên trong nhiều dịp quan trọng của gia đình khiến khiến nhiều người cho rằng, nữ BTV đang làm mẹ đơn thân.

Là một trong những MC - BTV được yêu thích của VTV, cuộc sống của Diệp Chi nhận được rất nhiều sự quan từ người hâm mộ và báo chí. Cuối năm 2010, nữ BTV xinh đẹp kết hôn với người bạn đồng nghiệp Trung Kiên sau 3 năm yêu nhau.

Được biết ông xã Diệp Chi là MC được yêu thích trong chương trình 'Đối mặt', 'SV 2012', tuy nhiên sau khi kết hôn, Trung Kiên rời VTV để làm giám đốc của một công ty truyền thông.

Diệp Chi và ông xa Trung Kiên.

Một năm sau đám cưới, cô và chồng vui mừng đón cô con gái đầu lòng tên Nguyễn Ngọc An Nhiên và thường được gọi thân mật là Sumo. Những năm sau đó là khoảng thời gian người ta thấy Diệp Chi đăng rất nhiều hình ảnh hạnh phúc bên chồng con.

Gia đình nhỏ của nữ BTV được nhiều người ngưỡng mộ.

Cho tới 4 năm trở lại đây, cô không còn chia sẻ những hình ảnh bên chồng mà chủ yếu xuất hiện bên con gái và cô em gái Lê Chi. Thậm chí vào dịp Tết Nguyên đán 2018 vừa qua, khi đăng tải hình ảnh chỉ có hai mẹ con đón tết trên trang cá nhân, Diệp Chi khiến nhiều người cho rằng cô đang làm mẹ đơn thân.

Tết năm 2018 chỉ có hình ảnh của 2 mẹ con Diệp Chi.

Cho tới dịp sinh nhật tuổi 34 vào cuối tháng 10 vừa qua, trong bài viết và những hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân của Diệp Chi cũng hoàn toàn không nhắc đến chồng hay có sự xuất hiện của anh trong những tấm ảnh.

Trên trang cá nhân, nữ BTV 8X viết: "Đang dựng mướt mải ở cơ quan thì “bị” kéo đi ăn ngon và nhận quà xinh, lại còn được cầm cả bóng in tên mình. Tuổi mới cần gì hơn những yêu chiều quan tâm chỉ để khiến mình vui như thế, dù mình không đòi hỏi và cũng thấy bị quá tuổi để cầm bóng thổi nến thật rồi.

Bữa tối ấm áp bên những người mình yêu nhất, đọc dòng tin nhắn tình cảm của bố mẹ, người thân, bạn bè, nhận những hoa, quà từ cả người mình chưa từng gặp, thấy sao mình may mắn quá... Nói tiếp sẽ thành sến mất. Chỉ biết rằng mọi điều diễn ra trong cuộc sống không phải ngẫu nhiên mà phần nhiều là do ta lựa chọn. Ta chọn ưu tiên điều gì, ta sẽ nhận về những điều tương xứng. Thời điểm này, ta chỉ chọn An Nhiên".

Sinh nhật tuổi 34 của cô cũng vắng bóng người chồng.

Điều này khiến nhiều người băn khoăn về cuộc sống hiện tại của Diệp Chi nhưng từ trước đến nay, cô là người rất kín tiếng, ngoài những chia sẻ trên trang cá nhân, cô rất ít khi đề cập chuyện tình cảm trên báo chí.

Diệp Chi sinh năm 1986, được khán giả quen tên với chương trình 'Rung Chuông Vàng', 'Đường lên đỉnh Olympia' và gần đây được rất nhiều khán giả yêu mến khi làm đạo diễn của chương trình 'Điều ước thứ 7'. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cô gái gốc Nghệ An đã để lại ấn tượng với thành tích học tập khủng từ giải học sinh giỏi Văn cấp tỉnh cho tới đậu thủ khoa Học viện Báo chí Tuyên truyền với 26,5 điểm (khối D).