Bị Chí Nhân "tố" gây khó khăn, không cho gặp con trai, Thu Quỳnh lên tiếng

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 08:32 AM (GMT+7)

Mới đây, diễn viên Chí Nhân đã đến trường học sau đó là nhà vợ cũ nhưng không được gặp con trai. Anh tâm sự: "Bố tìm mọi cách để biết con đang ở đâu nhưng người ta vẫn cố tình giấu con đi". Trước chia sẻ của chồng cũ, Thu Quỳnh cũng đã lên tiếng.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Chí Nhân viết tâm thư gửi con trai: "Gửi Be yêu thương! Chúc mừng sinh nhật chàng trai 3 tuổi của bố! Chúc con yêu sẽ có 1 ngày sinh nhật thật nhiều niềm vui nhé. Dù cho sinh nhật này bố con mình không được bên nhau, con không được về cùng vui với bố, cùng thổi nến sinh nhật với ông bà nội, các bác và anh chị của con.

Nhưng có phải xa nhau đến mấy cũng không thể tách rời tình yêu thương mà cả nhà luôn dành cho con".

Chí Nhân và con trai

"Con yêu, suốt những ngày qua con đã ở đâu? Đến ngày đón con, bố đến trường thì các cô giáo mới cho bố biết con nghỉ học từ giữa tuần. Bố chỉ kịp hỏi con có mệt không mà sao lại nghỉ học thì cô giáo nói con đi học vẫn khoẻ mạnh bình thường, bố cũng bớt lo.

Rồi bố đến nhà gọi con như mọi khi, chờ mãi không thấy tiếng con trả lời, chờ mãi không nghe con gọi: “Bố đón Be! Be đây. Bố đợi Be nhé”. Bố tìm mọi cách để biết con đang ở đâu nhưng người ta vẫn cố tình ngăn cấm, giấu con đi. Chiều nay bố sẽ lại đến trường tìm con dù chỉ được gặp con 1 lúc, dù bố con mình lại chỉ được ngồi chơi với nhau ở góc phòng trước cửa nhà vệ sinh của lớp như mọi khi thôi. Có sao đâu, con vui là được!

Thu Quỳnh và Chí Nhân ly hôn vào năm 2015.

Sinh nhật không bên nhau, cũng có sao đâu. Vì mỗi khi bố con mình bên nhau, chúng mình cùng đi chơi, cùng quậy tung trời thì bất kể ngày nào chẳng là sinh nhật! Yêu và nhớ con. Bố. 21/05/2018" - Chí Nhân chia sẻ.

Trước tâm trạng buồn bã của Chí Nhân, nhiều người cho rằng, anh ám chỉ vợ cũ của mình là Thu Quỳnh cố tình không cho gặp con trai.

Nhóm PV Người Đưa Tin đã liên lạc với Thu Quỳnh. Chị cho hay: "Con trai tôi vừa mới bị ốm nằm viện mấy ngày, vì mới về nhà nên tôi không muốn để ý đến việc gì cả. Người ta nói gì là việc của người ta, vì đó là quyền tự do ngôn luận của họ. Gần 3 năm qua tôi luôn im lặng trước mọi việc, và bây giờ cũng thế".

Sau khi ly hôn, con trai sống với Thu Quỳnh.

Đến ngày quy định trong mỗi tháng, Chí Nhân sẽ được đón con về nhà hoặc đưa bé đi chơi.

Thu Quỳnh và Chí Nhân kết hôn năm 2014. Đến năm 2015, Chí Nhân đã vướng scandal ngoại tình với MC Minh Hà. Cuối cùng, Chí Nhân và Thu Quỳnh đã ly hôn vào tháng 12/2015. Thời điểm ấy, bé Be - con trai Chí Nhân và Thu Quỳnh mới sáu tháng tuổi.

Sau khi ly hôn, con trai của cặp đôi sống với mẹ. Chí Nhân vẫn được đến đưa con đi chơi. Nam diễn viên cùng vợ cũ chia sẻ việc nuôi dạy và lên kế hoạch cho tương lai của con.