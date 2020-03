Bất ngờ nhan sắc đời thực của nữ diễn viên được fan ngỏ ý "cho vay 100 triệu để trả nợ"

Trong phim quê mùa, đáng ghét là vậy nhưng ngoài đời nữ diễn viên 9X này lại rất sành điệu, cuốn hút.

Trong phim "Cô gái nhà người ta", nữ diễn viên trẻ Kiều My vào vai Trâm - một cô gái nhà quê còn trẻ, dễ bị dụ dỗ, Trâm nhiều lần gây ra những tình huống khốn đốn cho anh trai Khoa và gia đình. Tuy hứng nhiều "gạch đá" vì tính cách nhân vật nhưng Kiều My vẫn có những kỷ niệm rất thú vị với vai Trâm.

Mới đây, Kiều My đã chia sẻ rằng ngay sau cảnh quay Trâm bị đòi 100 triệu đồng mới cho rời khỏi quán karaoke, cô nhận được rất nhiều tin nhắn của khán giả bảo rằng sẵn sàng cho mượn 100 triệu đồng để trả nợ.

Mỗi một vai diễn đều để lại cho Kiều My những cảm xúc rất riêng.

Bộ phim "Cô gái nhà người ta" quy tụ dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng của làng điện ảnh Việt như Đình Tú, Hương Giang, Phương Oanh, Việt Bắc… Tuy là 1 gương mặt mới và thuộc tuyến nhân vật phụ nhưng Kiều My – vai Trâm, em gái Khoa – nhanh chóng gây được ấn tượng với khán giả.

Không ít khán giả đã bức xúc gọi Trâm là "cô em gái ăn hại" nhất phim "Cô gái nhà người ta".

Nguyễn Kiều My sinh ngày 1/9/1996, là một gương mặt khá quen thuộc với giới trẻ Hà thành. Kiều My từng giành Giải nhất cuộc thi HHT Concert 2011, Giải nhì cuộc thi ban nhạc tốp hát học sinh thành phố Hà Nội 2011, Giải ba tiếng hát dân ca Hà Nội 2009, giải nhất ICON Tài Năng của cuộc thi HHT Icon năm 2011 và trở thành đại sứ Hotvteen khu vực miền Bắc năm 2012...Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, Kiều My đã được biết tới với vai trò mẫu ảnh, diễn viên.

Cô thường xuyên làm mẫu ảnh cho một số tạp chí, thời trang... góp mặt trong các MV ca nhạc.

Theo đuổi ngành Đạo diễn sự kiện của trường Đại học Văn hóa Hà Nội song Kiều My lại khá có duyên với màn ảnh nhỏ. Sau vai nữ chính lẳng lơ trong MV "Tan vào nhau", Kiều My có vai diễn đầu tay trên màn ảnh nhỏ. Đó là vai cô con dâu út được cưng chiều trong bộ phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp".

Là một diễn viên "tay ngang" nhưng ngay khi vừa "chạm ngõ" điện ảnh, Kiều My đã nhận được giải thưởng Ngôi sao xanh hạng mục "Diễn viên truyền hình triển vọng của năm" cho vai diễn đầu tay trong phim Hôn nhân trong ngõ hẹp.

Kiều My là một trong số những diễn viên trẻ đầy tiềm năng của màn ảnh Việt.

Năm 2016, trong bộ phim "Zippo, Mù tạt và Em", Kiều My tiếp tục đảm nhận vai Hoài - nhân vật 6 năm sau do diễn viên Minh Hương "Vàng Anh" đóng. Hoài là một cô gái trẻ dễ thương và có một chút... lạ lùng. Hoài "Xù" và Lam (Nhã Phương) là đôi bạn thân thiết. Được biết, "Zippo, Mù tạt và Em" cũng là bộ phim truyền hình hot nhất trên sóng VTV lúc bấy giờ.

Trong phim "Cô gái nhà người ta", Kiều My thường xuất hiện với hình ảnh quê mùa, xuề xòa và rất ngây ngô. Nhưng ngoài đời, cô có phong cách khác hẳn. Cô có gu thời trang sành điệu, ăn diện và make-up chỉnh chu.

Phải mặc xấu trên phim nhưng ngoài đời Phương Oanh vô cùng sành điệu, ăn mặc hợp mốt.

Kiều My sở hữu chiều cao ấn tượng, làn da trắng và phong cách thời trang sành điệu, trẻ trung khác hoàn toàn với hình tượng nhân vật Trâm. Kiều My thừa nhận cô không được "ăn hình" nên khi lên phim thường không được khen ngợi về nhan sắc.

Cô sở hữu vóc dáng nóng bỏng và những đường cong hút mắt.

Trái ngược với vai diễn trên phim, Kiều My ở bên ngoài khá vui vẻ, hòa đồng. Cô thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái vui nhộn trên trang cá nhân để tương tác với khán giả. Kiều My rất thân thiết với Lương Thanh đóng vai Trà "tiểu tam" trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái.

Kiều My và Lương Thanh là đôi bạn thân thiết.

Từ tháng 2/2016, Kiều My công khai hẹn hò cùng chàng trai Lê Minh Chính, sinh năm 1995. Nữ diễn viên 9X từng tiết lộ thường ngày cô được người yêu hết mức chiều chuộng. Bạn trai cô là người tâm lý, anh chàng vẫn hay làm những điều bất ngờ cho bạn gái vào các dịp lễ, hay thậm chí những ngày bình thường cũng có quà hoặc điều bất ngờ.

