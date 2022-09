Báo Trung Quốc gọi Chi Pu là "Dương Mịch phiên bản Việt", đưa nhiều thông tin sai lệch?

Thực hư tin đồn "Dương Mịch phiên bản Việt" bị cấm vận vì ăn mặc sexy được làm rõ.

Mới đây, tờ 163 bất ngờ đăng tải bài viết khen Chi Pu là "đệ nhất mỹ nữ Việt Nam". Ngoài ra, tờ báo này còn "khui" lại thông tin cựu hot girl Việt Nam được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là "Dương Mịch phiên bản Việt" cùng tin đồn Chi Pu suýt bị cấm vận vì ăn mặc sexy vào năm 2021 khiến fan Việt hoang mang.

Chi Pu được hàng loạt tờ báo Trung Quốc đặt cho biệt danh "Dương Mịch phiên bản Việt". Ảnh: Sohu.

Cụ thể, năm 2021, tờ QQ đăng tải thông tin "Dương Mịch phiên bản Việt" bị cấm vận vì ăn mặc sexy quá đà. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ đoạn clip dài 15 giây của Chi Pu có hình ảnh bán khỏa thân gợi cảm. Nhiều tờ báo Trung như QQ, Sohu, 163, Sina lại cho rằng, đây là hình ảnh nhạy cảm của nữ ca sĩ Việt Nam bị rò rỉ và là nguyên nhân khiến cô bị "phong sát" (dùng lệnh cấm nhằm ngăn chặn một người trong showbiz tiếp tục xuất hiện trên truyền hình). Tuy nhiên, đây là tin tức vô căn cứ bởi Chi Pu chưa bao giờ bị cấm hoạt động ở Việt Nam.

Thực chất, đoạn clip Chi Pu bán khỏa thân vốn được cắt ra từ MV "Mời anh vào team em" mà cô phát hành vào năm 2018. MV "Mời anh vào team em" có nhiều hình ảnh gợi cảm của Chi Pu và được dán nhãn 16+. Tới nay, MV đạt gần 30 triệu lượt xem. Dù không phải một sản phẩm âm nhạc quá xuất sắc nhưng MV ca nhạc được đầu tư chỉn chu, hình ảnh bắt mắt.

Hình ảnh bán khỏa thân gợi cảm của Chi Pu trong MV ca nhạc bị báo Trung hiểu lầm là rò rỉ clip nhạy cảm.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo Trung Quốc lại đăng tải thông tin sai lệch gây hiểu nhầm về Chi Pu khiến nhiều fan Việt bức xúc.

Ngoài ra, biệt danh "Dương Mịch phiên bản Việt" được báo Trung gán cho Chi Pu cũng từng bị khán giả Việt Nam phản ứng bởi hai người đẹp không có điểm tương đồng về nhan sắc hay sự nghiệp. Khi tìm kiếm từ khóa "Dương Mịch phiên bản Việt" trên Google có thể thấy hàng loạt tờ báo Trung đăng tải thông tin này như Ellechina, QQ, Sina, 163, Sohu, Toutiao,...

Không chỉ so sánh người đẹp Việt Nam với Dương Mịch, nhiều tờ báo Trung còn hết lời khen ngợi vẻ đẹp gợi cảm của Chi Pu khiến nhiều người si mê.

Chi Pu ngày càng thăng hạng nhan sắc, được báo Trung khen ngợi là "đệ nhất mỹ nữ Việt Nam".

Tờ ettoday cho biết, Chi Pu là thần tượng nổi tiếng được nhiều khán giả yêu thích tại Việt Nam. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt to tròn, dàn da hồng hào, đẹp như mỹ nữ trong tranh bước ra đời thực. Không những thế, giọng ca "Talk to me" còn sở hữu ngoại hình nóng bỏng.

Trong khi đó tờ Yahoo lại cho rằng Chi Pu có nhiều nét đẹp hao hao Kim Tae Hee - một minh tinh hạng A của Hàn Quốc. "Sở hữu gương mặt thanh tú, thân hình gợi cảm, cô ấy xứng đáng là đệ nhất mỹ nữ Việt Nam", trích dẫn từ tờ Yahoo của Đài Loan.

Chi Pu được khen ngợi là ngôi sao đa tài ở Việt Nam.

Tờ Ellechina lại nhận xét Chi Pu là ngôi sao đa tài ở Việt Nam khi có thể ca hát, nhảy, đóng phim,... Đặc biệt, tờ báo này còn cho rằng, lý do Chi Pu được gọi là "Dương Mịch phiên bản Việt" do cô từng đóng một MV/phim ảnh cổ trang giống với thời điểm Dương Mịch nổi lên nhờ "Cung tỏa tâm ngọc".

Tuy nhiên, thông tin mà Ellechina đưa ra vẫn chưa chính xác bởi thông tin Chi Pu đóng MV cổ trang chính là trong MV "Anh ơi ở lại" vào năm 2019. Không những thế, nội dung của MV "Anh ơi ở lại" không phải tác phẩm phim ảnh có đề tài cung đấu giống Dương Mịch. Do đó, lý do gọi Chi Pu là "Dương Mịch phiên bản Việt" không hề chính xác và dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có.

