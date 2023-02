Bạn gái Văn Hậu hé lộ chuyện hẹn hò, kỷ niệm tình yêu khó quên

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video ngắn của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhận được nhiều chú ý. Trong đó, Văn Hậu và Hải My tiết lộ câu nói ở lần đầu gặp mặt và lý do cô nàng không để ý đến tin nhắn làm quen của cầu thủ quê Thái Bình.

Hải My và Văn Hậu chia sẻ về chuyện tình yêu

Anh chàng ngại ngùng khi bị bạn gái "khui" bí mật

"Kỷ niệm tình yêu là em nhớ câu đầu tiên gặp em ở ngoài đời anh Hậu nói: Sao em không trả lời Facebook anh?", người đẹp sinh năm 2001 nói. Lý do "bơ" bạn trai của cô chính là: "Em bận học, lý do quá chính đáng không thể cãi nổi".

Nghe bạn gái nói, Văn Hậu ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ ngại ngùng. Khi được hỏi về việc yêu Hải My có áp lực không, anh chàng nói: "Anh thấy áp lực cuộc sống". Bị bạn gái hỏi lại: "Vì sao yêu em anh lại áp lực cuộc sống?", cầu thủ sinh năm 1999 nói ngay: "Anh trêu em ấy".

Hải My và Văn Hậu công khai hẹn hò từ tháng 8/2022

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 10/2020 khi cầu thủ sinh năm 1999 tới ủng hộ bạn gái trong đêm thi Hoa hậu Việt Nam. Đến tháng 8/2022, cặp đôi chính thức công khai tình trạng hẹn hò qua loạt ảnh tình cảm trên trang cá nhân. Sau một thời gian úp mở và từ chối bình luận, cuối cùng cặp trai tài gái sắc cũng thừa nhận mối quan hệ và nhận được nhiều lời chúc mừng của người hâm mộ.

Kể từ đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hay bữa tiệc của bạn bè, chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ lên mạng xã hội. Dịp Tết Nguyên đán 2023, cầu thủ 9X còn đưa bạn gái về quê ăn Tết. Trên trang cá nhân, cặp đôi khoe khoảnh khắc ngồi trên xe ô tô kèm dòng trạng thái: “Về nhà ăn Tết”.

Ở quê bạn trai, Hải My ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn xinh đẹp. Cô không ngại xắn tay áo vào rửa bát. Mùng 2 Tết, cầu thủ sinh năm 1999 lên Hà Nội du xuân, thăm nhà bạn gái sau đó đưa Hải My về Thái Bình chúc Tết gia đình mình.

Cặp đôi nhận được nhiều ủng hộ từ gia đình, người hâm mộ

Trước đó khi tham gia một talkshow trên YouTube, Văn Hậu cho biết Hải My là cô gái đúng "gu" mình thích nên đã chủ động làm quen rồi tán tỉnh:

"Mẫu người mà tôi tìm kiếm giống với bạn đó, là những người rất tử tế. Bạn ấy hiểu về cuộc sống, con người và cuộc sống bóng đá của tôi. Những khi tôi đi xa thì bạn ấy cũng hiểu. Hay những lúc tôi gặp áp lực nhất, bạn ấy chia sẻ với tôi.

Bạn ấy là người thành phố nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết.

Kể cả khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế".

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ban-gai-van-hau-he-lo-chuyen-hen-ho-ky-niem-tinh-yeu-kho-quen-1439935.ngn