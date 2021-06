Bà xã hot girl xứ Nghệ “nổi cơn ghen” khi thấy Phan Văn Đức công khai ôm người này

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 09:45 AM (GMT+7)

Ở quê nhà, khi thấy được những hình ảnh Phan Văn Đức ở Dubai, mẫu ảnh nổi tiếng một thời đã tỏ ý “ghen tức”.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Nhật Linh, bà xã tiền vệ Phan Văn Đức, đã bất ngờ đăng tải những hình ảnh chồng mình đang ôm chầm lấy Tuấn Anh, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chia sẻ của bà xã Phan Văn Đức thu hút cộng đồng mạng

Theo đó, hot girl 9X tỏ ra hờn ghen và giận dỗi chồng vì “cái ôm này tôi cũng chưa từng được ôm”. Đáp lại, chân sút Sông Lam Nghệ An cười và “nịnh” vợ ngay, khẳng định “vợ được ôm hơn thế mà”. Dù vậy, Nhật Linh vẫn cảm thán: “Thật luôn đấy”. Cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng nhận được nhiều quan tâm và thu hút lượng tương tác “khủng”. Dân mạng bình luận rôm rả: “Ngoại tình lộ liễu quá”, “Thế là Văn Đức chuẩn bị ngủ sofa rồi”, “Trận tới ghi bàn là bao lỗi lầm vợ tha thứ hết anh Đức ơi”...

Khoảnh khắc Phan Văn Đức ôm động viên Tuấn Anh được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội

Khoảnh khắc Phan Văn Đức tình cảm với Tuấn Anh diễn ra khi đội tuyển Việt Nam tập phục hồi sau trận đấu với Indonesia. Trên đường đi bộ, Phan Văn Đức trò chuyện với Tuấn Anh và hỏi thăm chấn thương ở chân trái. Sau đó, anh bất ngờ ôm chầm lấy bạn cùng tuổi, động viên an ủi. Trước trận gặp Indonesia, Tuấn Anh gặp chấn thương sau pha vào bóng nguy hiểm của đối phương và phải rời sân từ phút 35, khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam lo lắng.

Phan Văn Đức và Nhật Linh về chung nhà sau 5 tháng công khai

Trong số những cô vợ xinh đẹp như hoa của cầu thủ Việt, Võ Nhật Linh – vợ cầu thủ Phan Văn Đức là cái tên nổi bật. Từ trước khi hẹn hò với cầu thủ ngôi sao của CLB Sông Lam Nghệ An, Nhật Linh đã được biết đến với hình ảnh cô giáo mầm non xinh xắn, đồng thời là mẫu ảnh có tiếng tại Nghệ An. Ngày 30.1.2020, hai người về chung nhà sau khoảng 5 tháng công khai hẹn hò. Cặp đôi cũng có với nhau một cô con gái đáng yêu tên là Dâu Tây.

Cô nàng 9X được yêu mến bởi gương mặt xinh xắn, làn da trắng và vóc dáng thon gọn không kém người mẫu

Làm vợ cầu thủ nổi tiếng, sắc vóc của Nhật Linh càng gây chú ý hơn. Trước đó, Nhật Linh đã nhiều lần khiến fan xuýt xoa về nhan sắc khi đăng ảnh cùng chồng con đi chơi, đi du lịch. Chính Văn Đức cũng từng thốt lên rằng, Nhật Linh sau khi sinh con vẫn trẻ đẹp như “gái mới lớn”. Bất cứ hình ảnh nào mà cô nàng đăng tải cũng nhận được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng.

Nhan sắc bà xã Phan Văn Đức luôn khiến người hâm mộ xuýt xoa

Tiền vệ Phan Văn Đức nổi tiếng là cầu thủ yêu chiều vợ. Anh từng khiến các fan nữ phát hờn vì những cử chỉ âu yếm, cùng câu khẳng định chắc nịch dành cho vợ: “Anh nuôi em”. Trước đó, trong một đoạn video ngắn 5 giây mà nàng WAGs Nhật Linh đăng tải trên Instagram cá nhân, Phan Văn Đức đã thủ thỉ với vợ: “Em cứ đẻ cho anh 2 đứa con nữa thì em cứ ở nhà, không cần đi làm. Anh nuôi từ A đến Z”.

Nguồn: http://danviet.vn/ba-xa-hot-girl-xu-nghe-noi-con-ghen-khi-thay-phan-van-duc-cong-khai-om-nguoi-n...Nguồn: http://danviet.vn/ba-xa-hot-girl-xu-nghe-noi-con-ghen-khi-thay-phan-van-duc-cong-khai-om-nguoi-nay-5020211069464906.htm