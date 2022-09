Á hậu Phương Nga khoe ảnh đăng ký kết hôn, dàn sao đồng loạt chúc mừng

Hoa hậu Thùy Tiên, NTK Lê Thanh Hòa cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng cặp trai tài gái sắc.

Mới đây trên Facebook cá nhân, Á hậu Phương Nga gây chú ý khi đăng tải bức ảnh cùng bạn trai Bình An lên phường đăng ký kết hôn. Trong ảnh, cả hai ăn mặc giản dị nhưng lịch sự, kín đáo. Nếu như Bình An cười rạng rỡ "ăn mừng" cưới được vợ và hé lộ “Được lên phường”, thì Phương Nga lại bày tỏ thái độ không ưng ý, mặt mếu máo khiến ai cũng bật cười. Cô còn viết dòng chú thích: "Bị lên phường".

Hoa hậu Thùy Tiên, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nhanh chóng để lại dòng bình luận chúc mừng cặp đôi, trong khi đó BTV Việt Khuê trêu chọc Phương Nga: "Đúng là "bị" nên mặt hơi nhăn". Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng bày tỏ: "Chúc mừng anh chị ạ, xứng đôi quá", "Chị Nga đã thành vợ người ta rồi, hạnh phúc nha chị", "Chúc mừng 2 em nha", "Cặp đôi này đẹp thật sự mà, chúc anh chị hạnh phúc", "Mặt mợ Nga tấu hài quá", "Anh An lấy được vợ xinh có khác, cười tươi quá",...

Không ít ý kiến cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu đẹp của cặp trai tài gái sắc. Vào tháng 9/2018, tại đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2018", nhiều người phát hiện nam diễn viên Bình An ngồi hàng ghế đầu, chăm chú quan sát và cổ vũ Phương Nga làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên thời điểm đó cả hai chọn cách im lặng, không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận chuyện yêu đương.

Phải đến dịp Lễ tình nhân năm 2019, Bình An và Phương Nga mới công khai chuyện hẹn hò, dành cho nhau những lời âu yếm, tình tứ. Hai người quen nhau từ năm 2017 trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong một lần tham gia chương trình truyền hình, Phương Nga tiết lộ Bình An là mối tình đầu.

Kể từ ngày công khai, hai người đồng hành trong cả công việc và cuộc sống. Tương xứng về ngoại hình, họ thường xuyên được mời song hành tại các sự kiện giải trí, làm người mẫu quảng cáo.

Tháng 2/2022, Phương Nga nhận lời cầu hôn từ Bình An trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em đồng ý làm vợ của anh chứ?", nam diễn viên nói. Đáp lại người yêu, Phương Nga hạnh phúc: "Yes, I do" (Em đồng ý).

Cả hai đã chụp ảnh cưới và dành nhiều thời gian chuẩn bị cho ngày trọng đại vào tháng 10 tới. Được biết đám cưới của cặp đôi tổ chức tại Hà Nội.

