2 nàng hậu từng bị yêu cầu tước vương miện, gần 10 năm sau mới nói rõ ồn ào

Những ngày qua, Hoa hậu Ý Nhi gây xôn xao với loạt phát ngôn "vạ miệng" về việc bạn trai thay đổi để theo kịp mình hay trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa... Loạt ồn ào khiến Ý Nhi “mất điểm” trong mắt công chúng, thậm chí một bộ phận dân mạng đề nghị ban tổ chức nên tước vương miện của cô.

Trước Ý Nhi, Mai Phương Thúy và Kỳ Duyên là 2 nàng hậu vướng scandal, khiến cộng đồng mạng đòi tước vương miện.

Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 và để lại ấn tượng với công chúng bởi ngoại hình sáng cùng học vấn tốt.

Tuy nhiên năm 2012, người đẹp sinh năm 1988 "gây bão mạng" với bộ ảnh "Nét đẹp xuân thì". Trong ảnh, Mai Phương Thúy diện áo dài chất liệu mỏng manh và có nhiều kiểu tạo dáng bị nhận xét phản cảm.

Một khoảnh khắc trong bộ ảnh áo dài khiến Mai Phương Thúy bị chỉ trích

Trước áp lực dư luận, Mai Phương Thúy lên tiếng xin lỗi và rút kinh nghiệm. Dù vậy làn sóng tẩy chay vẫn vô cùng mạnh mẽ khiến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải vào cuộc.

Từ sau ồn ào, Mai Phương Thúy cẩn trọng hơn trong phát ngôn và hình ảnh bản thân trước công chúng. Đến năm 2020, cô mới dám nhắc lại scandal này. Cụ thể trong một talkshow, nàng hậu thẳng thắn cho biết bộ ảnh áo dài chính là scandal lớn nhất ảnh hưởng đến hình ảnh, tên tuổi của mình.

8 năm sau cô mới nhắc lại ồn ào này

Cô chia sẻ rằng bộ ảnh từng được vẽ thành tranh, mang đi đấu giá tại nước ngoài và số tiền thu được dùng để giúp đỡ những người khó khăn. 2 bức ảnh bị lan truyền trên mạng xã hội và nhận về sự chỉ trích nằm trong số các ảnh hỏng bị loại, vốn dĩ không được lựa chọn để công khai.

Tháng 2/2020, cô cũng đăng lại một khoảng khắc trong bộ ảnh và viết: “Maybe you will get me into trouble again” (Tạm dịch: Có lẽ bạn sẽ khiến tôi gặp rắc rối một lần nữa).

Kỳ Duyên

Năm 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trong thời gian đương nhiệm, Kỳ Duyên nhận về nhiều tranh cãi trái chiều xoay quanh khoảnh khắc để mẹ ruột nâng váy, cúi xuống chỉnh giúp trang phục cho cô khi tham gia sự kiện giải trí hay dáng ngủ của cô trên máy bay... Từ đó cô được đặt biệt danh "Hoa hậu thị phi", bị dân mạng đòi tước vương miện.

Kỳ Duyên được đặt biệt danh "Hoa hậu thị phi"

Thời điểm đó Kỳ Duyên lên tiếng xin lỗi khán giả và cho biết bản thân không thận trọng khi thể hiện cá tính. Sau hàng loạt ồn ào, hình ảnh của cô không được sử dụng tại Hoa hậu Việt Nam 2016, không được đồng hành trong các sự kiện của cuộc thi và cũng không được trao lại vương miện cho người đẹp kế nhiệm.

Trong talkshow cùng Minh Tú đầu năm 2023, Kỳ Duyên lần đầu chia sẻ về scandal khiến khán giả quay lưng: "Trong thời gian khủng hoảng, nhiều người chọn cách trốn tránh, không dám đối mặt với những đả kích khủng khiếp đến từ mạng xã hội. Nhưng tôi lại lựa chọn cách đọc hết bình luận để xem khán giả đang suy nghĩ những gì về mình. Tôi phải chấp nhận những lời đả kích đó. Sau đó, tôi đến với giai đoạn khó khăn là thay đổi bản thân mình".

"Ở thời điểm đó, tôi không cảm thấy sợ. Tôi nghĩ là với những gì mình làm như vậy thực sự không đúng đắn với một người gọi là Hoa hậu Việt Nam. Kể cả tôi có bị lấy đi tất cả thì cũng là hình phạt xứng đáng", cô nói thêm.

