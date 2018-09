2 năm làm mẹ đơn thân, em chồng Thủy Tiên khoe bạn trai chiều chuộng

Thứ Sáu, ngày 07/09/2018 05:00 AM (GMT+7)

Khánh Chi hạnh phúc gọi chàng trai trẻ là ông xã và dành nhiều lời khen ngợi cho anh trên trang cá nhân.

Mới đây, ca sỹ Khánh Chi - em gái của cầu thủ Công Vinh đã chia sẻ hình ảnh mới kèm theo lời chúc mừng sinh nhật dành cho chính mình.

"Happy birthday to me! I wish all the best things come to me and always happy, healthy and lucky" (Chúc mừng sinh nhật, hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi, luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và may mắn!").

Bên dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè và khán giả gửi lời chúc mừng tới bà mẹ đơn thân xinh đẹp. Đặc biệt, gây chú ý nhất là lời chúc đáng yêu từ một chàng trai trẻ: "Chúc mừng sinh nhật! Chúc em nhiều sức khỏe, may mắn và luôn nghe lời bạn trai nhé!".

Đáp lại, Khánh Chi vui vẻ: "Cảm ơn ông xã nhiều nhiều! Love you so much (Yêu anh rất nhiều)". Đây là lần đầu tiên Khánh Chi công khai chuyện tình cảm sau 2 năm ly hôn, sang Singapore lập nghiệp.

Trước đó, người đẹp cũng chia sẻ ảnh chiếc túi hàng hiệu kèm theo lời cảm ơn bạn trai vì món quà sinh nhật sớm rất vừa ý cô.

Dưới phần bình luận, một người bạn của cô chia sẻ vui vẻ nhưng được cho là gián tiếp tiết lộ gia thế của bạn trai Khánh Chi: "Hãy yêu một người đàn ông mà không cần biết anh ta kiếm được bao nhiêu, chỉ cần biết anh ta sẵn sàng chi tiền vì bạn. Câu này chuẩn nhỉ?"

Thời gian gần đây, những fan tinh ý đã phát hiện Khánh Chi thường xuyên chia sẻ ảnh đi chơi với sự xuất hiện của một "bờ vai" vững chãi.

Dù luôn sánh bên người đẹp từ hơn 1 năm nhưng gần đây chàng trai này mới được em chồng Thủy Tiên dần hé lộ dung nhan, từ phía sau lưng cho tới góc cạnh của khuôn mặt.

Trong hình ảnh mới chia sẻ cách đây ít ngày, Khánh Chi cũng thổ lộ niềm tự hào và hạnh phúc khi được anh chàng Nick Wong chăm sóc chu đáo từ việc nhỏ nhất, như đi ăn đi chơi, hay lãng mạn như cúi xuống chân buộc dây giày, luôn nắm chặt tay mỗi lúc sánh bước ngoài phố.

Tháng 7/2014, Khánh Chi lên xe hoa với ông xã làm trong ngành xây dựng. Cuối tháng 1/2015, cô sinh con gái đầu lòng nhưng sau đó không lâu đã chia tay.

Sau khi ly hôn, Khánh Chi trở lại showbiz và thành lập nhóm nhạc nữ cùng một người bạn thân thiết. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn hoạt động, em gái Công Vinh bỗng "mất tích" khỏi showbiz Việt.

Giữa năm 2017, hình ảnh Khánh Chi hát ở một quán bar tại Singapore được tung lên mạng kèm theo tin đồn có quan hệ tình cảm phức tạp trên đất khách. Trước thị phi, Khánh Chi lựa chọn im lặng và tập trung cho công việc.

Trong 2 năm qua, Khánh Chi chủ yếu hoạt động nghệ thuật, ca hát tại các quán bar ở Singapore. Người bạn trai hiện tại của cô cũng sinh sống tại đây.

Có lần, Khánh Chi đăng ảnh giá để giầy dép kèm theo chia sẻ việc thu dọn giúp người yêu. Chi tiết này khiến nhiều người phỏng đoán cả hai đang "sống thử".

Nói về chuyện tình yêu, Khánh Chi chia sẻ trên trang cá nhân: "Ở sai chỗ với sai người, có cố gắng mấy cũng thành sai. Chọn đúng nơi, ở cạnh đúng người, chỉ cần là mình thôi đã đúng".

Cô nhấn mạnh luôn tin vào lựa chọn của bản thân và: "Thế nào là đúng người? là bạn chả phải làm gì cả mà người ấy vẫn mê bạn".

Hiện tại, con gái riêng của Khánh Chi đang ở Việt Nam cùng ông bà ngoại. Năm ngoái, Ruby cùng ông bà ngoại đã sang Singapore để du lịch và thăm Khánh Chi và mỗi khi có thời gian rảnh, nữ ca sỹ cũng về quê thăm gia đình cùng con gái.

Dù xa nhà nhưng cô vẫn luôn dõi theo và ủng hộ các sự kiện của anh trai Công Vinh.