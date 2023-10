Trang phục nam giới: Bí quyết bảo quản cho tủ quần áo bền lâu

Học cách chăm sóc tủ quần áo của bạn để nó bền lâu hơn sẽ tốt hơn cho bạn, ví tiền và sự tỉnh táo của bạn. Đầu tư vào những món đồ chất lượng được sản xuất bền bỉ theo thời gian để bạn không phải mua sắm quần áo mỗi khi có sự kiện mới diễn ra như những người đàn ông khác vẫn làm. Khi bạn có những món đồ chất lượng đó, đây là những mẹo sẽ đảm bảo chúng tồn tại trong nhiều năm và thậm chí có thể là suốt đời.

Chăm sóc quần áo nam hàng ngày

Chải

Hãy đối mặt với sự thật: Hầu hết chúng ta chỉ có một vài bộ vest, thậm chí chúng ta có nhiều hơn một bộ. Mặc dù bạn (hy vọng vậy) ít nhất đã bắt đầu ngồi trên chiếc ghế đẩu bốn chân, nhưng bạn sẽ muốn làm cho những bộ đồ đó tồn tại lâu dài. Một bước dễ dàng hàng ngày để đảm bảo tuổi thọ của chúng là chải chúng nhẹ nhàng sau mỗi lần mặc. Điều này sẽ loại bỏ bất kỳ bụi bẩn hoặc mảnh vụn thức ăn nào có thể tích tụ trong ngày. Nếu không, chúng có thể đọng lại trong các sợi. Khi những hạt đó phân hủy, chúng có thể thu hút côn trùng nhỏ đến phá hủy vải.

Ủi/hấp

Mỗi người đàn ông nên biết cách ủi và ủi quần áo của mình. Nếp nhăn xảy ra, cho dù bạn đang lấy quần áo ra khỏi kho hay đang đi du lịch và quần áo của bạn bị nhét vào vực sâu hành lý, những nếp nhăn có thể hủy hoại một ngày của bạn.

Bạn nên ủi bằng hơi nước thay vì ủi thường vì cách này nhẹ nhàng hơn trên vải và mọi đồ vật đều có thể được ủi bằng hơi nước. Treo quần áo trong phòng tắm và từ từ di chuyển bàn ủi hơi nước từ trên xuống dưới có thể loại bỏ các nếp nhăn nhẹ. Nếu bạn cần thứ gì đó nặng hơn, hãy chọn bàn ủi. Có một vài điều cần ghi nhớ. Một, không bao giờ làm khô bàn ủi; sử dụng chức năng hơi nước trên bàn ủi hoặc bình xịt để không làm hỏng vải. Hai, không bao giờ dừng bàn ủi hoàn toàn; giữ cho nó di chuyển để bạn không làm cháy quần áo.

Cạo

Không, không phải khuôn mặt của bạn. Khi mặc thường xuyên, vải có thể vón cục, nghĩa là nó tích tụ những hạt nhỏ dính vào quần áo. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn không mặc chiếc áo len yêu thích của mình, nhưng nếu bạn mặc nó quá nhiều, chất liệu sẽ cọ xát với nhau. Giải pháp là máy khử bọt vải. Những dụng cụ nhỏ tiện dụng này được sử dụng để cạo nhẹ nhàng các hạt vải để giữ cho quần áo luôn mịn màng. Mặc dù dao cạo có thể hữu ích trong trường hợp khẩn cấp nhưng chúng ta không đủ can đảm để làm điều đó.

Sửa chữa nhỏ

Đây là một điều khó khăn các bạn: Bạn phải học cách may vá. Chúng tôi không nói rằng bạn nên tham gia một lớp học may để học cách may một chiếc áo sơ mi vào ngày mai, nhưng việc học cách sửa chữa những lỗi nhỏ sẽ giúp bạn tránh được hàng đống thất vọng và một ít tiền. Đừng để một vết rách nhỏ hoặc một chiếc cúc bị thiếu khiến một trong những bộ quần áo yêu thích của bạn trở nên vô dụng. Nếu bạn biết cách tự làm điều này, bạn thậm chí có thể làm cho tủ quần áo của đối phương tồn tại lâu hơn.

Làm sạch quần áo nam

Làm sạch tại chỗ và xử lý vết bẩn

Bạn nên xử lý vết bẩn ngay lập tức. Cách loại bỏ tùy thuộc vào vết bẩn là gì và loại vải không may mắn mà bạn đang cố gắng cứu, nhưng quy tắc ngay lập tức luôn có hiệu lực. Hãy thực hiện nó càng sớm càng tốt để có kết quả tốt nhất.

Để đề phòng, hãy thử bất kỳ chất tẩy vết bẩn nào trên đường may hoặc một vị trí ẩn khác trước khi bôi lên vết bẩn. Tránh dùng nhiệt trực tiếp vì có thể đẩy nhanh quá trình liên kết đối với hầu hết các vết bẩn và tránh sử dụng dung môi có áp suất quá cao hoặc chà mạnh.

Giặt ủi

Vâng, bạn phải giặt đồ. Đây là vấn đề: Bạn có nhớ lần đầu tiên rời khỏi nhà và bạn có thể ném mọi thứ vào máy giặt cùng một lúc không? Sau đó, bạn có thể giặt một mẻ quần áo trước khi mang nó về phòng ký túc xá của mình và sống nhờ giỏ đựng đồ giặt trong một tháng? Không, không bao giờ nữa, bạn của tôi.

Màu đỏ, màu trắng, màu tối và tinh tế. Bạn sẽ muốn thực hiện bốn nhóm chính đó. Giữ chúng riêng biệt sẽ giúp duy trì màu sắc và chất lượng của chúng. Sau đây là một số mẹo khác: Lộn trái quần áo của bạn ra ngoài sẽ giúp giữ được độ sáng của màu sắc. Ngoài ra, tránh càng nhiều nhiệt càng tốt. Giặt trong nước lạnh thường là tốt nhất cho quần áo.

Giặt khô

Có một câu nói cổ rằng: “Cái này chỉ được giặt khô, nghĩa là nó bẩn”. Giặt khô đôi khi rất đau đầu. Tất cả chúng ta thường quá bận rộn để có thể thêm một việc vặt nữa vào danh sách công việc, nhưng một số quần áo của bạn sẽ cần được giặt đặc biệt. Vải lanh, lụa, len và da không thể cho vào máy giặt ở nhà, vì vậy chúng ta sẽ chuyển sang tiệm giặt.

Tần suất bạn làm sạch những vật dụng này sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, nhưng hãy cố gắng chỉ làm sạch chúng khi thực sự cần thiết. Nếu món đồ đó không bị ố màu hoặc có mùi khó chịu, hãy chải nó, phơi khô và mặc lại. Đối với bộ vest của bạn, nếu bạn mặc chúng thường xuyên, hãy cố gắng không giặt khô chúng quá ba tháng một lần. Các hóa chất mà hầu hết các máy giặt khô sử dụng cuối cùng sẽ phá vỡ các sợi và lạm dụng nó sẽ làm giảm đáng kể tuổi thọ của bộ đồ.

Giặt tay

Đôi khi, việc giặt tay một loại quần áo sẽ dễ dàng và tốt hơn. Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì: Tại sao phải mua máy giặt và máy sấy nếu bạn vẫn phải giặt quần áo bằng tay? Bạn có thể ném hầu hết quần áo của mình vào máy giặt. Sẽ có một số lượng tối thiểu quần áo trong tủ quần áo của bạn yêu cầu bạn phải giặt tay, việc này rất dễ thực hiện.

Cách tốt nhất để làm điều đó là đổ đầy một thùng nhỏ, sạch bằng nước ở nhiệt độ phòng và chất tẩy rửa. Lộn trái quần áo rồi ngâm dưới nước, nhẹ nhàng xoa bóp vải. Để nó ngâm trong 30 phút. Đừng vắt nó ra; thay vào đó, hãy ấn phẳng nó vào bồn rửa và cho nước chảy qua để loại bỏ hết nước xà phòng, sau đó treo lên cho khô.

Bảo quản quần áo nam

Móc treo và bảo vệ

Không phải mọi thứ trong tủ quần áo của bạn đều được cất giữ theo cùng một cách. Trên thực tế, một số món đồ hoàn toàn không có trong tủ quần áo của bạn. Hãy để dành những chiếc móc treo dây khi bạn khóa chìa khóa trong ô tô; Đối với tủ quần áo của mình, bạn muốn có những chiếc móc treo bằng gỗ đẹp mắt không làm nhăn hoặc làm hỏng quần áo. Đối với áo sơ mi, bạn muốn dày hơn và đối với bộ vest, hãy làm chúng dày hơn 2cm ở vai. Điều này giúp quần áo giữ được hình dáng ban đầu.

Nếu bạn muốn bảo vệ quần áo của mình khỏi sâu bướm và côn trùng nhưng ghét mùi băng phiến, hãy chọn móc treo bằng gỗ tuyết tùng hoặc gỗ thông. Bướm đêm ghét mùi, và mùi hương đó đủ dễ chịu đối với chúng ta đến mức có cả nến thơm mùi gỗ tuyết tùng và mùi thông.

Treo cái gì, gấp cái gì

Bạn phải luôn treo bộ vest, quần tây, áo sơ mi và các loại vải đặc biệt (vải lanh và lụa) trong tủ quần áo. Những bộ đồ gấp sẽ cồng kềnh, và việc gấp nhiều lần có thể làm hỏng những chiếc áo sơ mi mỏng manh hơn. Bạn thường nên gấp áo len và áo phông. Trọng lượng của người trước đây có thể gây ra những nếp nhăn vĩnh viễn ở vai, khó coi và gần như không thể loại bỏ được. Treo chúng cũng có thể làm cong cổ áo. Áo polo thể thao nằm đâu đó ở giữa, nhưng nếu bạn có chỗ trong tủ quần áo thì tốt nhất nên treo chúng lên.

Đối với tất và đồ lót, tốt nhất bạn nên cất chúng trong ngăn kéo hoặc tủ để bảo vệ chúng khỏi bụi bẩn, để không cần phải giặt khi không cần thiết. Nếu bạn có một bộ sưu tập lớn tất và đồ lót, bạn có thể muốn sử dụng hộp đựng tất hoặc ngăn ngăn kéo để giúp sắp xếp chúng ngăn nắp và dễ tìm.

Lưu trữ dài hạn

Hãy đối mặt với điều đó - mặc dù chúng ta muốn có một tủ quần áo không cửa ngăn rộng rãi trông giống như một cửa hàng quần áo và chứa được mọi thứ chúng ta sở hữu, nhưng hầu hết chúng ta lại không may mắn như vậy. Chúng ta phải làm với những gì chúng ta có; do đó, chúng ta phải cất đi một số quần áo theo mùa của mình. Khi bạn cất quần áo vào nơi bảo quản lâu dài, đây là những điều cần lưu ý.

- Giặt và phơi khô mọi thứ trước khi cất quần áo để bạn không phải làm việc đó sau này.

- Sử dụng móc treo bằng gỗ thông/tuyết tùng để bảo vệ quần áo. Bạn cũng có thể đi khắp nơi và mua một số túi đựng quần áo hút chân không, nhưng một số loại vải không bền trong môi trường đó.

- Bảo quản quần áo ở nơi khô ráo, thoáng mát để tránh nấm mốc phát triển.

- Loại bỏ những gì bạn không mặc để tiết kiệm không gian.

- Kiểm tra quần áo của bạn thường xuyên để đảm bảo không có dấu hiệu của sâu bệnh hoặc hư hỏng.

Chăm sóc giày

Giày có thể đắt tiền, nhưng giày chất lượng có thể giống như một khoản đầu tư đáng kể. Nếu bạn mua một đôi giày sang trọng, đây là ba cách để đảm bảo tuổi thọ được tăng lên để bạn có thể mang chúng trong nhiều năm tới.

1. Đánh bóng da. Điều này chủ yếu dành cho giày công sở của bạn, nhưng bất kỳ đôi giày nào bằng da đều phải được xử lý để bảo vệ nó khỏi các tác nhân bên ngoài. Giày công sở của bạn nên được đánh bóng để loại bỏ mọi vết trầy xước.

2. Sử dụng cây giày. Giày có thể bị mất dáng nếu không mang thường xuyên hoặc bị nhét trong tủ nơi đồ đạc rơi vào. Cây giày được tạo thành từ các khối gỗ hoặc nhựa lấp đầy giày khi bạn không đặt chân vào để giữ nguyên hình dạng. Bạn nên dùng khối thông để hấp thụ độ ẩm và xua đuổi sâu bệnh.

3. Đóng túi hoặc đóng hộp giày của bạn. Đừng vứt hộp giày đó đi hoặc lấp đầy nó bằng những bức ảnh cũ hoặc những tấm thẻ bóng chày. Cất giày vào hộp hoặc túi có thể bảo vệ chúng khỏi tai nạn, chẳng hạn như có thứ gì đó rơi vào hoặc thậm chí là lũ lụt nhỏ.

Chăm sóc da

Da là một trong những chất liệu nam tính nhất mà bạn có thể mặc. Cho dù bạn đang mang một đôi bốt ngoài trời chắc chắn hay mặc một chiếc áo khoác da sành điệu, bạn sẽ muốn xử lý da. Áo khoác da phải được giữ mới bằng chất tẩy rửa chất lượng cao, thường xuyên thoa kem dưỡng ẩm có chứa các thành phần như vitamin E và khoáng chất tự nhiên để giúp chất liệu mềm mại và tránh nứt nẻ.

Việc xây dựng một tủ quần áo ban đầu có vẻ khó khăn, nhưng một khi bạn bắt đầu tìm thấy quần áo, nhãn hiệu và kiểu dáng mình thích, việc chọn những món đồ chất lượng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn cẩn thận sử dụng các phương pháp trên, thì việc mua sắm của bạn sẽ chuyển sang nâng cấp thường xuyên hoặc mua đột xuất khi bạn thấy thứ gì đó vừa vặn với tủ quần áo của mình một cách hoàn hảo.

