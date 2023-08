Thân thế "cực khủng" của người đàn ông lực lưỡng “kè kè bên” Messi, nổi như cồn

Mới đây, một loạt khoảnh khắc chụp lại cảnh một người đàn ông lực lưỡng đi theo bảo vệ Messi trước và sau lúc thi đấu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận. Được biết, anh chính là vệ sĩ mới do CLB Inter Miami cung cấp cho chân sút nổi tiếng để bảo vệ anh khỏi những mối nguy hiểm xung quanh.

Kể từ khi đến Mỹ, Messi thu hút một lượng lớn người hâm mộ nơi đây và có nhiều fan cuồng muốn tiếp cận với anh. Để đảm bảo an toàn cho ngôi sao bóng đá, anh đã được một vệ sĩ cao to bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Về sau, danh tính của người đàn ông này đã được tiết lộ, thỏa mãn sự tò mò của công chúng trong những ngày qua.

Vệ sĩ cao to đi theo tháp tùng Messi đã trở thành tâm điểm chú ý.

Cụ thể, vệ sĩ mới của Messi tên là Yassine Chueko, do đích thân đồng Chủ tịch David Beckham lựa chọn. Người đàn ông này từng là cựu quân nhân thuộc Navy Seal - lực lượng tinh nhuệ hàng đầu thế giới. Yassine Chueko là một người nhạy bén, sắc sảo, từng có kinh nghiệm chiến đấu ở những chiến trường ác liệt như Iraq và Afghanistan.

Đặc biệt, Chueko là một võ sĩ MMA, đồng thời anh còn là chuyên gia về võ thuật, am hiểu taekwondo và quyền anh. Do đó, người đàn ông là sự lựa chọn lý tưởng để đảm bảo an ninh cho siêu sao bóng đá sau vụ việc một fan cuồng chạy xuống sân tiếp cận Messi vào tháng trước.

Nhiệm vụ của Chueko là theo dõi, bảo vệ Messi chặt chẽ trước và sau trận đấu cũng như khi anh cùng gia đình ra ngoài, xuất hiện ở nơi công cộng. Trên thực tế, cựu quân nhân lực lưỡng đã được trông thấy theo sát Messi từ khi anh bước xuống xe bus của đội tới khi vào phòng thay đồ trước trận đấu.

Vệ sĩ lực lưỡng đi theo Messi mọi lúc mọi nơi.

Chueko là chuyên gia về võ thuật, sở hữu body lực lưỡng, vạm vỡ.

Ngoài ra, vệ sĩ Chueko cũng xuất hiện ở đường biên các trận đấu của Inter Miami, quan sát nhất cử nhất động của Messi. Sau đó, vệ sĩ theo chân ngôi sao bóng đá rời sân vào đường hầm và chờ anh ra xe bus để ra về. Trên Instagram cá nhân, nhiều người phải choáng ngợp về những bức hình Chueko khoe cơ bắp vạm vỡ và săn chắc như tạc tượng. Diện mạo của anh khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.

Nhiều ý kiến cho rằng, David Beckham làm việc "rất có tâm", đã lựa chọn một vệ sĩ quá chất lượng cho Messi. "Cơn sốt Messi" tại Mỹ cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt từ khi anh tới đây vào giữa tháng 7. Tiền đạo sinh năm 1987 đã giúp cho CLB mới lần đầu tiên giành chiếc cúp vô địch Leagues Cup. Đồng thời, giá trị thương mại của anh cũng tăng lên nhanh chóng.

