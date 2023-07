Tay vợt số 1 của Anh và cuộc hôn nhân điểm 10 với người vợ hoàn mỹ

Andy Murray được biết đến là tay vợt số 1 của Vương quốc Anh và là một trong những người xuất sắc nhất hiện nay của giới quần vợt. Tay vợt 36 tuổi này là người Scotland, từng giành giải "Nhân vật thể thao Scotland" vào năm 2005.

Ngoài việc có thành tích quần vợt đáng nể, Andy Murray còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Kim Sears. Cặp đôi đã có chuyện tình kéo dài tới 9 năm trước khi về chung một nhà. Kim Sears kém chồng 1 tuổi, cũng là người Scotland sinh ra trong một gia đình có truyền thống tennis. Cha cô là ông Nigel Sears từng nắm giữ chức vụ chủ tịch Hiệp hội quần vợt nữ LTA.

Tay vợt nổi tiếng có cuộc hôn nhân đẹp như mơ.

Andy Murray là tay vợt có dáng người cao gầy và gương mặt ưa nhìn trong khi đó vợ anh là một người phụ nữ quyến rũ. Năm 2015, Murray nói với tờ The New York Times rằng anh cảm thấy may mắn vì vợ lớn lên với người bố là HLV quần vợt nên cô ấy quen thuộc với các giải đấu và việc phải thường xuyên đi xa nhà của bố. Do đó, Kim Sears hiểu rõ những gì tay vợt số 1 của Vương quốc Anh phải trải qua. Từ đó cặp đôi có sự đồng cảm, thấu hiểu.

Cô Kim là họa sĩ, được biết đến với những bức tranh động vật và thiên nhiên. Cô từng trưng bày tác phẩm nghệ thuật trên trang web Brushes and Paws. Cặp đôi quen nhau tại giải đấu US Open năm 2005. Một năm sau đó họ công khai mối quan hệ. Vào năm 2015, hôn lễ của họ được tổ chức tại quê nhà trong khung cảnh xa hoa, lãng mạn.

Vợ của tay vợt là mỹ nhân nổi tiếng.

Nói về vợ mình, tay vợt nổi tiếng cho biết: "Cô ấy là một người có khiếu hài hước, luôn tận tụy và quân tâm đến tôi. Đôi khi vợ tôi cũng có chút giận hờn".

Kể từ sau khi kết hôn, Murray luôn cảm thấy hạnh phúc khi có vợ đồng hành trong mọi trận thi đấu. Cặp đôi có tất cả bốn người con, tay vợt chia sẻ: "Vợ tôi muốn có bốn đứa con trong khi tôi nghĩ có 3 con là đủ rồi. Cô ấy luôn muốn có một gia đình thật lớn. Giờ chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu rồi".

Cặp đôi có một tổ ấm hạnh phúc.

Mẹ của Murray, bà Judy từng mô tả Kim Sear là "điều tuyệt vời nhất dành cho con trai tôi". Ngoài hoạt động quần vợt, Murray và vợ còn sở hữu Cromlix, một khách sạn năm sao ở Perthshire, Scotland, từ năm 2013. Đây từng là nhà riêng của cặp đôi sau đó họ đã cải tạo để mở khách sạn. Có thể nói rằng, cuộc sống của cặp đôi trôi qua êm đềm và sung túc, họ hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên truyền thông để giữ tổ ấm được yên bình.

