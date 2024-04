Tài tử mà Chân Tử Đan không dám giao đấu: U50 vẫn cường tráng, là "đại gia" màn ảnh

Trong số những ngôi sao võ thuật đình đám của Trung Quốc thì cái tên An Chí Kiệt hiện giờ vẫn làm mưa làm gió trên các màn ảnh nhỏ. Ở tuổi 47, ngôi sao võ thuật này vẫn điển trai, sung mãn, là "ông hoàng phòng vé", tạo ra những cơn địa chấn tại rạp chiếu phim.

An Chí Kiệt sinh ra ở Mỹ, ngay từ nhỏ anh đã hâm mộ Thành Long và thường làm theo các động tác võ thuật của ngôi sao này. Ngoài ra, để rèn luyện thêm, anh còn chăm chỉ đến phòng tập gym để nâng cao thể lực và tham gia nhiều khóa học võ thuật khác nhau.

An Chí Kiệt là ngôi sao võ thuật nổi tiếng.

Rồi biến cố ập đến, mẹ anh mắc bệnh nặng, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Khi đó, An Chí Kiệt phải bỏ học để phụ giúp gia đình, làm công việc pha chế đồ uống và người mẫu bán thời gian. Nhờ vẻ ngoài nam tính, cường tráng cùng gương mặt điển trai, anh đã đến Hồng Kông (Trung Quốc) thử vận may. Anh đã tham gia một vài đoạn quảng cáo và nhanh chóng hút hồn fan nữ xứ cảng thơm.

Về sau, anh gây được chú ý với ông trùm Hướng Hoa Cường rồi được nâng đỡ, chính thức bước chân vào làng giải trí. Với niềm đam mê võ thuật cùng diện mạo bắt mắt, anh đã được nhiều đạo diễn để ý. Trong nhiều năm đóng phim, An Chí Kiệt sở hữu số lượng vai diễn khá đáng nể, đa số là trong các bộ phim hành động, hình sự ăn khách như Kỳ Phùng Địch Thủ, Tô Khất Nhi, Hàn Chiến, Nghịch Chiến, Ác Chiến....

Thành Long cũng hết lời khen ngợi An Chí Kiệt là diễn viên chuyên nghiệp, các cảnh quay hành động của anh đều xuất sắc. Sau khi hợp tác cùng nhau, ngôi sao Chân Tử Đan cũng phải kiêng nể An Chí Kiệt, thừa nhận rằng ông không dám giao đấu với tài năng võ thuật này. Chân Tử Đan nhận xét những cú đánh của An Chí Kiệt quá nhanh và nguy hiểm. Nhờ tài năng võ thuật thiên bẩm mà An Chí Kiệt còn được gọi là "truyền nhân của Lý Liên Kiệt".

Chân Tử Đan cũng phải kiêng nể ngôi sao võ thuật này.

Cuộc sống viên mãn hiện tại

Hiện giờ, ở độ tuổi U50, ngôi sao võ thuật này vẫn sở hữu cơ bụng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Điều này có được là nhờ sự chăm chỉ và bền bỉ của An Chí Kiệt. Anh là một chuyên gia thể hình, thường xuyên đến phòng tập đều đặn.

Nam tài tử thường ăn 20 lòng trắng trứng mỗi ngày và tập thể dục 3 tiếng đều đặn hàng ngày. Dù công việc bận rộn đến mấy anh cũng không quên tập thể hình và rèn luyện võ thuật. Trong những năm gần đây, anh đóng chính nhiều bộ phim hành động, gặt hái được nhiều thành tích về doanh thu và lượt xem.

Anh rất chăm chỉ tập luyện thể hình.

Cơ bắp đáng ngưỡng mộ ở tuổi trung niên của An Chí Kiệt.

Như bộ phim hành động "Zero" đã có doanh thu phòng vé là 43,9 triệu nhân dân tệ (hơn 154 tỷ đồng). Theo truyền thông xứ Trung, An Chí Kiệt cùng vợ và hai con đang sống trong một căn biệt thự sang trọng, cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Vợ anh là một trong những người mẫu nội y nổi tiếng nhất xứ cảng thơm. Cô sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, quyến rũ, pha trộn giữa hai dòng máu Mỹ và Philippines. Cặp đôi luôn yêu thương và dành những cử chỉ lãng mạn bên nhau.

Anh có tổ ấm hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp.

