Tại sao bạn cần tắm nước lạnh sau chuyến bay

Hàng giờ ở trong cabin máy bay với khả năng di chuyển hạn chế và mức độ hydrat hóa khô có thể tác động tiêu cực đến làn da và hệ thống miễn dịch của chúng ta theo những cách mà chúng ta không nhận thấy ngay lập tức. Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả đến bất ngờ để chống lại những tác động này là tắm nước lạnh sau chuyến bay. Mặc dù đây có thể không phải là điều hấp dẫn nhất trên thế giới để làm sau chuyến bay, nhưng việc tiếp xúc với cái lạnh có thể đáng giá. Hãy cùng khám phá xem hành động đơn giản này có thể thay đổi cuộc chơi như thế nào đối với những người bay thường xuyên.

Lợi ích của việc tắm nước lạnh sau chuyến bay

Phục hồi làn da

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất mà bạn có thể gặp phải sau khi đi máy bay là mức độ khắc nghiệt của nó đối với da. Độ ẩm thấp trong cabin máy bay có thể gây tổn hại đến hàng rào độ ẩm tự nhiên trên da của bạn và dẫn đến mất nước hoặc thậm chí nổi mụn. Tắm nước lạnh có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu trong trường hợp này.

Điều này là do nước lạnh giúp co mạch máu, có thể làm giảm tình trạng sưng tấy có thể xảy ra sau những chuyến bay dài. Sự co thắt này còn giúp làm săn chắc da, mang lại vẻ ngoài săn chắc và tràn đầy sức sống hơn. Đối với những người dễ bị mụn trứng cá hoặc da nhờn, nước lạnh rất có lợi vì nó không làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da như nước nóng.

Tắm nước lạnh cũng có thể giúp kích thích lưu thông máu. Sự lưu thông tăng lên này có thể giúp nuôi dưỡng các tế bào da, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của da và mang lại làn da khỏe mạnh, rạng rỡ hơn. Sự tăng cường lưu lượng máu này cũng có thể hỗ trợ loại bỏ độc tố hiệu quả hơn, bao gồm cả những chất tích tụ trong quá trình di chuyển.

Tăng cường đáp ứng miễn dịch

Ngoài sức khỏe làn da, tắm nước lạnh còn có thể ảnh hưởng tích cực đến hệ thống miễn dịch, đặc biệt là sau khi ở trong môi trường như máy bay, nơi tiếp xúc với vi trùng cao hơn. Nước lạnh có thể làm tăng sản xuất tế bào bạch cầu, tế bào này rất quan trọng trong việc chống lại nhiễm trùng và ứng phó với mầm bệnh, vì vậy tắm nước lạnh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn sau chuyến bay.

Tắm nước lạnh cũng có liên quan đến việc tăng sản xuất các chất chống viêm trong cơ thể. Viêm là một phản ứng tự nhiên đối với căng thẳng, bao gồm cả căng thẳng về thể chất khi đi du lịch. Bằng cách giảm viêm, tắm nước lạnh có thể gián tiếp hỗ trợ chức năng miễn dịch, giúp cơ thể phục hồi hiệu quả hơn sau sự khắc nghiệt của việc di chuyển bằng đường hàng không.

Mặc dù ý nghĩ tắm nước lạnh sau một chuyến bay dài có thể không thoải mái bằng nước nóng, nhưng những lợi ích tiềm tàng đối với cả sức khỏe làn da và chức năng miễn dịch có thể rất đáng giá. Bằng cách cải thiện tuần hoàn và kích thích hệ thống miễn dịch, tắm nước lạnh có thể là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để trẻ hóa cơ thể sau chuyến bay. Giống như bất kỳ phương pháp thực hành nào liên quan đến sức khỏe, trải nghiệm và lợi ích của mỗi cá nhân có thể khác nhau, vì vậy, việc lắng nghe cơ thể mình và điều chỉnh cho phù hợp luôn là điều tốt.

