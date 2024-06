Ông chú 50 tuổi lấy vợ 30 tuổi với sính lễ 300 triệu đồng, gây bão MXH

Một cặp đôi đũa lệch tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc với những con số ấn tượng. Theo đó, chú rể tên là Lý Minh, năm nay 50 tuổi, từng là công nhân bị sa thải, có hoàn cảnh sống hiện tại khá khó khăn.

Trong khi đó, cô dâu tên là Tiểu Phương, một người phụ nữ 30 tuổi, từng trải qua một đời chồng. Được biết, lý do mà người phụ nữ này ly hôn là do chồng cũ của cô lén lút ngoại tình. Rất may là giữa họ chưa có con chung nên việc đường ai nấy đi diễn ra rất nhanh chóng.

Dù có hoàn cảnh khó khăn, Lý Minh cũng quyết tâm đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Theo truyền thông xứ Trung, người đàn ông này đã chi ra 90.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng) để làm sính lễ, cưới được Tiểu Phương, kém mình 20 tuổi. Rất nhiều người đã tập trung xem hôn lễ đặc biệt này và đều cảm thấy bất ngờ khi chú rể chịu chi như vậy.

Cặp đôi lệch tuổi hạnh phúc bên nhau trong ngày cưới.

Số tiền sính lễ này khá cao so với vùng quê mà người đàn ông này sinh sống. Tuy nhiên, với Lý Minh con số này là hoàn toàn xứng đáng, chứng minh tình yêu mà ông dành cho người vợ kém tuổi. Những bức hình được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, cô dâu mặc trang phục màu đỏ, đội khăn đỏ theo truyền thống của người Trung Quốc.

Chú rể mặc vest đen, có vẻ ngoài phong độ. Cặp đôi nắm chặt tay nhau trong hôn lễ, thể hiện tình cảm mặn nồng. Lý Minh cho biết, anh sẽ làm việc chăm chỉ, chăm lo cho người vợ Tiểu Phương, để cô không phải chịu khổ.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều về hôn lễ này. Theo đó, những bức hình được chia sẻ cho thấy, hôn lễ tổ chức ở nhà chú rể trong khung cảnh tồi tàn. Ngôi nhà nhìn bên ngoài trông đơn sơ, mảng tường nhiều chỗ đã bị bong tróc.

Hoàn cảnh gia đình chú rể khó khăn.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, sớm muộn gì cô dâu sẽ phải hối hận vì cuộc hôn nhân này. Một người dùng mạng bình luận: "Chú rể sẵn sàng chi một số tiền lớn như vậy vì có mục đích khác. Cô dâu sau này sẽ phải làm lụng vất vả lắm đây"; "Tôi nghĩ cô dâu nên từ bỏ cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt"...

Lý Minh cho biết, anh không quan tâm đến những lời chỉ trích, bàn tán của cộng đồng mạng. Anh tin rằng chỉ cần Tiểu Phương cùng người đàn ông cố gắng hết mình thì tương lai của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tiểu Phương cũng cho biết, cô tin tưởng vào chồng mình và sẵn sàng nguyện ý ở bên cạnh anh suốt đời dù hoàn cảnh của Lý Minh không khấm khá.

“Với tôi, chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Tôi cảm nhận được sự chân thành và tử tế từ chồng mình”, cô Tiểu Phương chia sẻ trên truyền thông.

Nhiều ý kiến cho rằng, trên thực tế, vẫn có những người đàn ông như Lý Minh, sẵn sàng hết lòng vì người mình yêu. Họ có thể dâng hiến tất cả tình cảm và tiền bạc cho nửa kia của mình. Nhiều người dùng mạng hy vọng rằng, cô dâu Tiểu Phương có thể trân trọng tình cảm chân thành mà Lý Minh dành cho mình, cùng anh trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống và ở bên nhau đến đầu bạc răng long.

