Người đàn ông duy nhất có được trái tim của "mỹ nhân không góc chết"

Baifern Pimchanok được truyền thông Thái Lan gọi là "Mỹ nhân đẹp không góc chết" nhờ diện mạo hoàn mỹ cùng lối diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn. Ở tuổi ngoài 30, mỹ nhân người Thái vẫn sở hữu nhan sắc rực rỡ và là một trong số những nghệ sĩ của xứ sở chùa vàng có lượt theo dõi đông đảo nhất trên mạng xã hội Instagram.

Tuy nhiên, bông hồng tuyệt đẹp này hiện đã có chủ. Người đàn ông may mắn này chính là nam tài tử Nine Naphat, họ được đánh giá là cặp "kim đồng ngọc nữ" được ủng hộ và yêu mến nhất hiện nay. Nine Naphat có diện mạo và xuất thân không hề tầm thường. Sinh năm 1996, bạn trai của "ngọc nữ Thái Lan" là con trai cưng của nữ diễn viên kiêm Á hậu nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon.

Cặp đôi đẹp của làng giải trí Thái Lan.

Mẹ anh là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 1988. Bà kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc và khi biết mình có thai, chỉ 3 tháng sau, người đẹp này quyết định ly hôn. Một mình nuôi con nên tình cảm bà dành cho Nine luôn chứa chan đong đầy. Nine rất thương mẹ nên ngay từ khi còn nhỏ anh đã tự lập, tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện từ rất sớm.

Từ thời cấp 3, anh đã tự kiếm tiền để trả học phí và sinh hoạt. Dù đi làm thêm nhưng Nine học rất giỏi, anh luôn đứng đầu lớp. Sau khi tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc, anh chính thức đặt chân vào giới showbiz trong tư cách là người mẫu vì ngoại hình hoàn hảo. Là một người con lai, cao 1m85 lý tưởng, anh còn sở hữu gương mặt điển trai, nam tính. Về sau anh được nhà đài CH3 tuyển chọn và ký hợp đồng độc quyền. Kể từ đây, người đàn ông bắt đầu đóng phim và gây được chú ý.

Nine có ngoại hình điển trai, cao ráo.

Cả hai xứng đôi vừa lứa.

Sau thành công “Yêu nhầm bạn thân”, sao nam đắt show sự kiện, được mời đóng vai chính trong nhiều dự án phim điện ảnh lẫn truyền hình. Trên màn ảnh, Nine Naphat được khen ngợi bởi diễn xuất cảm xúc cùng lợi thế là vẻ ngoài điển trai, thư sinh cùng nụ cười tươi.

Ngoài sự nghiệp thăng hạng, Nine Naphat là ngôi sao chăm làm từ thiện của xứ chùa vàng được mọi người yêu mến. Anh cùng cộng đồng fanclub Thái Lan thường xuyên tổ chức những chiến dịch làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo và học sinh khó khăn tại quê nhà.

Mối quan hệ của cặp đôi được người hâm mộ ủng hộ.

Vừa đẹp trai, tài năng lại ấm áp, quả thật anh là mẫu bạn trai quá lý tưởng và do đó mà cuộc tình giữa anh với mỹ nhân hàng đầu Thái Lan lại được ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Nhiều người hâm mộ hy vọng rằng cặp đôi sẽ sớm có cái kết tốt đẹp là một hôn lễ xa hoa, hoành tráng.

