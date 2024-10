Ngoại hình gây sốc của "Vi Tiểu Bảo" Trần Tiểu Xuân

Ngày 12/10, tờ HK01 đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Trần Tiểu Xuân xuất hiện trong sự kiện để quảng bá cho vở nhạc kịch mới. Tuy nhiên, ngoại hình khác lạ của Trần Tiểu Xuân trở thành chủ đề thảo luận của cư dân mạng.

Cụ thể, tài tử 57 tuổi xuất hiện với trang phục giản dị, năng động, nhuộm tóc ánh tím, song phong cách trẻ trung của anh lại được nhận xét trông lệch hẳn với gương mặt. Ông xã của Ứng Thể Nhi lộ gương mặt gầy, chảy xệ, hiện rõ nhiều nếp nhăn ở khóe mắt, trán, mặt, khiến ông bố hai con trông "dừ" hơn nhiều so với tuổi thực.

Nhiều người hâm mộ và khán giả không thể tin được sự thay đổi về ngoại hình của Trần Tiểu Xuân. Họ để lại bình luận dưới các bài đăng liên quan đến nam diễn viên: "Đây có thật sự là Trần Tiểu Xuân không vậy?", "57 tuổi cũng không đến mức nhìn già như vậy phải không", "Trông anh ấy như đã 77 tuổi luôn rồi"...

Không ít người bày tỏ tiếc nuối khi ngôi sao hào hoa, phong độ một thời cũng không thoát khỏi sự tàn phá của thời gian. Tuy nhiên, Trần Tiểu Xuân khá thoải mái với diện mạo của bản thân, thậm chí đùa rằng mình trông hơi giống ca sĩ Lâm Tử Tường (77 tuổi).

Trần Tiểu Xuân sinh năm 1967 trong gia đình nghèo, anh bỏ học từ sớm, bươn chải nhiều việc trước khi tốt nghiệp khoa vũ đạo của đài TVB hồi 1985 rồi gia nhập làng giải trí Hồng Kông (Trung Quốc).

Ngôi sao 6X có nhiều năm hoạt động âm nhạc trước khi lấn sân sang diễn xuất vào thập niên 1990, nổi tiếng qua loạt tác phẩm: Kim chi ngọc diệp, Đội xung phong, Người trong giang hồ, Lộc Đỉnh Ký (bản 1998, vai Vi Tiểu Bảo), Hoắc Nguyên Giáp, Diệp Vấn: Trận chiến cuối cùng…

Những năm gần đây, Trần Tiểu Xuân chuyển hướng sang phát triển ở đại lục, đắt show thực tế, quảng cáo. Nam diễn viên được yêu thích qua các chương trình giải trí: Bố ơi mình đi đâu thế? (mùa 5), Our songs 2, Call me by fire (bản Trung của Anh trai vượt ngàn chông gai)… Anh cũng tham gia một số bộ phim: Phản hắc, Tái chiến giang hồ (2021), Tứ hải, Trùm Hương Cảng 2: Long tranh hổ đấu…

Về đời tư, Trần Tiểu Xuân và vợ là nữ diễn viên Ứng Thể Nhi (Cherrie Ying) luôn được coi như cặp đôi mẫu mực trong làng giải trí. Họ có hai con trai và thường chia sẻ câu chuyện đời thường, cuộc sống gia đình lên mạng xã hội.

