MC Quyền Linh giờ ra sao sau 3 năm sự cố quảng cáo nhầm thông tin về công dụng sản phẩm?

MC Quyền Linh cách đây 3 năm, đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi giới thiệu sản phẩm trên trang cá nhân. Trong một video trên trang cá nhân, Quyền Linh nói về nhiều tác dụng của sản phẩm như hỗ trợ điều trị tận gốc các tế bào ung thư; giúp tập trung điều trị vết loét, khỏe cho dạ dày và điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Tuy vậy, trong giấy xác nhận quảng cáo được Cục An toàn Thực phẩm cấp, thực phẩm bảo vệ sức khỏe này chỉ có công dụng hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ nhanh liền sẹo, làm đẹp da, tốt cho phụ nữ sau sinh. Chia sẻ với báo chí, nam MC nói: "Tôi đã thiếu tiết chế khi giới thiệu sản phẩm điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình".

Trước khi vướng vào ồn ào quảng cáo, MC Quyền Linh được xem là nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí. Tuy nhiên, trước khi thành danh và nổi tiếng như hiện tại, Quyền Linh trải qua một loạt khó khăn. Khi 23 tuổi, Quyền Linh tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu, đây cũng là thời kỳ khủng hoảng của sân khấu cả nước, đồng nghĩa với cơ hội được đứng trên sàn diễn của Quyền Linh hết sức khó khăn. Ít lâu sau, anh được nhận vào làm diễn viên quần chúng trong Đoàn kịch nói Kim Cương và phụ trách công tác hậu đài ở Đoàn kịch Trẻ. Tuy nhiên, do không có cơ hội để thể hiện sở trường của mình và thu nhập quá thấp, anh đã bỏ về làm ruộng tại quê nhà Tiền Giang nhưng sau đó liền quay trở lại Sài Gòn.

Nhưng sau đó nhờ tinh thần vượt khó, Quyền Linh đã được khán giả đón nhận. Từ năm 1992 cho đến nay, Quyền Linh đã tham gia diễn xuất trong hàng trăm phim điện ảnh lẫn truyền hình và được coi là một trong những diễn viên được yêu thích nhất tại Việt Nam.

Ngoài công việc là một diễn viên, Quyền Linh còn là một MC khi đảm nhiệm hàng chục gameshow và chương trình truyền hình các loại. Riêng gameshow "Vượt lên chính mình" do Quyền Linh làm đạo diễn và MC đã giành được 5 giải Mai Vàng từ năm 2005 - 2008. Anh cũng là nghệ sĩ giành được nhiều giải Mai Vàng nhất từ trước đến nay với tổng cộng 6 giải. Sau thành công của gameshow “Vượt lên chính mình”, Quyền Linh tiếp tục đảm nhiệm vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình và gameshow khác như: Tam sao thất bản (VTV3), Ai là ai (VTV3), Chúc mừng sinh nhật, Con đường chinh phục, Gia đình hạnh phúc, Siêu thị may mắn (HTV7), Vua bếp (HTV9), Chuyện không của riêng ai (HTV7)...

Công việc tốt lên, thu nhập khá hơn nhưng MC Quyền Linh vẫn giữ lối sống giản dị và thân thiện với mọi người.

Về cuộc sống gia đình, anh gặp gỡ và nên duyên với Dạ Thảo - một doanh nhân và cũng là một người hâm mộ anh từ lâu. Tháng 11/2005, cả hai chính thức về một nhà. Cặp đôi sau đó có với nhau 2 người con gái là Thảo Linh (Lọ Lem) và Thảo Ngọc (Hạt Dẻ).

Nam MC đã chia sẻ rằng, gia đình là nơi anh tìm thấy niềm vui và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Vợ và hai cô con gái nhỏ của anh không chỉ là nguồn động viên mà còn là nguồn động lực lớn nhất, giúp anh trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Những người hâm mộ của cặp đôi Quyền Linh - Dạ Thảo đều biết rằng hai vợ chồng nghệ sĩ quan tâm rất nhiều đến việc giáo dục con cái. Lọ Lem và Hạt Dẻ từ nhỏ đã được học tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở TP HCM. Mức học phí ở đây tăng dần theo từng lớp. Mức học phí của Lọ Lem lên đến 500 triệu đồng, còn Hạt Dẻ gần 400 triệu đồng. Do đó, mỗi năm, MC Vượt lên chính mình phải đầu tư gần một tỷ đồng cho hai cô con gái học tập. Dù giàu có nhưng trong cuộc sống hàng ngày, cả Dạ Thảo và ông xã Quyền Linh đều chủ trương dạy hai cô con gái sống tiết kiệm và luôn phải có lòng thương người, cảm thông với những số phận khốn khó. Vợ chồng Quyền Linh từng chia sẻ rằng sợ nhất các con bị vô cảm với những mảnh đời xung quanh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]