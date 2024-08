Lộ diện 'ông hoàng YouTuber' với 2,56 tỷ lượt xem, gây 'sốc nhiệt' toàn cõi mạng

Gần đây, kênh YouTube chính thức của Lim Young Woong có tên "Lim Young Woong" đã vượt qua tổng cộng 2,56 tỷ lượt xem. Kênh YouTube chính thức của anh đã tăng trưởng nhanh chóng vào thời điểm anh xuất hiện trên Mister Trot của TV CHOSUN vào năm 2020. Sau khi giành vị trí cao nhất trong chương trình, kênh này đã phát triển thậm chí còn nhanh hơn, giành được "Nút vàng YouTube", được trao cho các kênh có hơn 1 triệu người đăng ký. Hiện tại, kênh có 1,65 triệu người đăng ký.

Kênh "Lim Young Woong" có nhiều video có lượt xem cao, bao gồm Now I Only Trust You và The Story of an Old Couple in Their 60s.

Những video phổ biến này đã góp phần tạo nên cột mốc ấn tượng mà kênh đã đạt được. Thành tích này làm nổi bật sự nổi tiếng phi thường của Lim Young Woong.

Ca sĩ Lim Young Woong sẽ xuất hiện trong chương trình giải trí bóng đá của JTBC, We Must Come Together 3, vào tối ngày 18/8 gây xôn xao dư luận và dự sẽ 'bùng nổ' tỷ suất người xem.

Lim Young Woong còn được biết đến là người thích tập thể dục. Lim Young Woong cũng từng tiết lộ cách anh ấy quản lý việc tập luyện của mình bằng PT (huấn luyện cá nhân) và chạy bộ: “Tôi tập thể dục vì sức bền của tôi được cải thiện”.

Lim Young Woong đã kết thúc thành công chuyến lưu diễn toàn quốc IM HERO của mình với các buổi biểu diễn encore tại sân vận động World Cup Seoul vào ngày 25 và 26/5. Ngoài ra, vào ngày 28/8, một bộ phim hòa nhạc có tựa đề IM HERO - THE STADIUM THE MOVIE sẽ được phát hành tại các rạp chiếu phim CGV.

Không chỉ là một 'YouTuber khủng', Lim Young Woong còn luôn nằm trong top đầu, và là người giữ số lần top 1 bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhiều nhất, bởi cứ quảng cáo nào của nam ca sỹ đều thu về hàng triệu cho đến hàng chục triệu lượt xem, chẳng hạn gần đây nhất, số lượt xem phiên bản đầy đủ của video quảng cáo Hana Bank của Lim Young Woong đã vượt quá 9 triệu lượt xem chỉ trong 5 tháng . Video này là đoạn cắt của đạo diễn từ video quảng cáo Hana Bank của Lim Young Woong đã được phát hành trước đó và cho thấy nam ca sỹ đang đóng một vai tích cực với vẻ quyến rũ 'tỏa sáng' như cầu vồng. Trong khi đó, video đầy đủ dài 15 giây của video quảng cáo Hana Bank của Lim Young Woong, phát hành vào ngày 23/2, đã ghi nhận 17,98 triệu lượt xem tính đến ngày 12/8.

