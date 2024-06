Kỹ sư tên lửa có IQ 181 tới Việt Nam trình diễn thời trang ở VBFF mùa 7

Show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) All Stars mùa 7 trở lại với mùa All Stars đặc biệt quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu, khách mời quốc tế và những người mẫu nổi tiếng, như: Mr World (Nam vương) 2019 Jack Heslewood, Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2019 Toni - Ann Singh, Miss World 2023 Krystyna Pyszková,... Vì lý do cá nhân, Miss World 2021 - Karolina Bielawska không thể đến Việt Nam tham dự show diễn. Ngoài ra, Hoa hậu Ý Nhi cũng sẽ có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng các vị khách quốc tế đặc biệt này.

Mr World 2019 Jack Heslewood diện thiết kế của Hà Duy. Trước khi trở thành Mr World 2019, Jack Heslewood từng là mẫu chuyên nghiệp, kỹ sư tên lửa với chỉ số IQ lên tới 181.

Show diễn hứa hẹn mang đến những màn trình diễn thời trang mãn nhãn cùng sự góp mặt của những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam như NTK Lê Thanh Hoà, Thuỷ Nguyễn, Hà Duy và Lê Ngọc Lâm. Trong đó, NTK Hà Duy đảm nhận thiết kế trang phục cho thí sinh MR WORLD VIETNAM 2024.

Trước đó, ở VBFF mùa 3 NTK Hà Duy từng “khuấy đảo” sàn diễn với BST “Mây" gồm 30 thiết kế bay bổng. Với sự trở lại ở VBFF All Stars mùa 7, anh hứa hẹn mang đến những bất ngờ và hấp dẫn. Đặc biệt hơn là NTK Hà Duy sẽ đem đến BST Summer 2024 được trình diễn bởi Top 33 thí sinh nam đến từ cuộc thi Mr World Vietnam 2024 cùng các khách mời đình đám.

Các thí sinh năm trong top 33 Mr World Vietnam 2024 diện trang phục của NTK Hà Duy thi Nam vương Thời trang.

“Hà Duy mang tới một BST với tinh thần tươi trẻ, năng động và quyết liệt, chắp cánh thêm cho những thí sinh của MR WORLD VIETNAM. Mỗi thiết kế là một phong cách khác nhau thể hiện cá tính, sự trẻ trung, thanh lịch và tươi mới tôn nên phẩm chất quý ông của mỗi bạn. Tông màu xám, trắng, đen luôn mang đến sự quyến rũ cho phái mạnh nhưng cũng không kém phần lịch lãm thể hiện sự mạnh mẽ và nam tính”, anh chia sẻ.

Ngày 23/6 tới đây, các thí sinh sẽ trình diễn catwalk tại VBFF All Stars mùa 7 để tìm ra Nam vương Thời trang. Qua phần thi này, Ban giám khảo chọn ra 4 gương mặt có kỹ năng và phong cách thời trang ấn tượng, 1 thí sinh còn lại sẽ do khán giả bình chọn trên hệ thống cuộc thi. Người xuất sắc đạt giải Nam vương Thời trang vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Để chuẩn bị cho phần thi này, các thí sinh ở khu vực miền Bắc như Phạm Tuấn Ngọc, Dương Hoàng Hải, Đặng Tiến Đông đã có mặt tại showroom của NTK Hà Duy để thử trang phục. Ngày 20/6, tất cả các thí sinh sẽ tiếp tục có buổi thử đồ chính thức khi họ tập trung về TP.HCM.

