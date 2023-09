"Dị nhân" giới thể hình: Sáu múi hoàn hảo nhưng ít ai nhận ra một khiếm khuyết

Gunnar Anderson hiện là một HLV rất nổi tiếng trong giới thể hình. Anh sở hữu cơ bụng chuẩn 6 múi đẹp như tạc tượng. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra người đàn ông này có một khiếm khuyết trên cơ thể.

Anh đã mặc hội chứng Poland Syndrome. Đây là một khuyết tật bẩm sinh hiếm gặp khiến người bệnh có một phần cơ ngực kém phát triển. Gunnar Anderson đã gặp vấn đề ở cơ ngực bên phải bị lép và không có múi như ngực bên trái.

Mỹ nam này có cơ ngực phải không phát triển bình thường.

Hồi nhỏ, Gunnar Anderson là một đứa trẻ gầy gò, anh thích tham gia biểu diễn trên sân khấu, che đi khiếm khuyết trên cơ thể thay vì để ngực trần tập thể thao. Tuy nhiên, khi xem xong bộ phim về siêu nhân anh hùng, Gunnar Anderson bắt đầu khao khát muốn trở thành một người có cơ bắp mạnh mẽ như siêu anh hùng. Vào năm 17 tuổi, anh đã làm quen với việc tập tạ và kể từ đây cuộc đời của người đàn ông đã bước sang một trang khác.

Thời điểm đó, anh đã được một HLV hướng dẫn tận tình giúp nhanh chóng xây dựng được cơ bắp, làm vóc dáng vạm vỡ hơn. Vào năm 2014, Gunnar Anderson chính thức trở thành HLV cá nhân chuyên nghiệp. Kể từ đó anh đã triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến của mình thông qua trang Instagram với tên gọi "The One Pec Wonder".

Người đàn ông đã vượt qua nghịch cảnh để có vóc dáng hoàn hảo nhất.

Mục tiêu mà người đàn ông này hướng đến đó là giúp người khác lấy lại sự tự tin, đạt được thể chất và sức khỏe lý tưởng. Trên Instagram có thể thấy, Gunnar Anderson đăng nhiều bài tập khác nhau, với các động tác dễ hiểu để có thể thực hiện theo. Nhiều người phải trầm trồ kinh ngạc với body đẹp không tỳ vết của vị HLV này.

Trên thực tế, không mấy ai quá chú ý đến khiếm khuyết của Gunnar Anderson. Có thể thấy rằng, từ một cậu bé tự ti mang trong mình vẻ ngoài không hoàn hảo, người đàn ông này đã biến mọi thứ không thể thành có thể. Giờ đây, anh thoải mái khoe body khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng của mình mà không cần phải che giấu như trước đây.

Cơ bụng đẹp chuẩn của Gunnar Anderson khiến ai cũng mê đắm.

Ngoài Instagram thì Gunnar Anderson cũng chia sẻ quá trình tập luyện của bản thân và loạt bài tập hữu ích trên kênh Youtube và TikTok cá nhân. Ở đâu anh cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng. Ngoài làm HLV, Gunnar Anderson còn kinh doanh các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Về cuộc sống riêng tư, HLV thể hình đặc biệt này đang có cuộc sống hạnh phúc bên người bạn đời tên là Paige Hullett. Cô là một nữ nhà văn kiêm diễn viên xinh đẹp. Cặp đôi rất ít khi đăng tải những hình ảnh mặn nồng của nhau. Hiện tại, Gunnar Anderson vẫn đang dành trọn tình yêu với bộ môn thể hình, chính nó đã giúp anh vượt lên nghịch cảnh, chiến thắng số phận hẩm hiu để có một cuộc sống tốt đẹp như hiện nay.

Gunnar Anderson hiện có cuộc sống hạnh phúc.

