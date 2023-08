Cuộc sống hiện tại của "người khổng lồ số 1 châu Á" yêu bạn gái bé như hạt tiêu

Zhang Huan từng được mệnh danh là "người khổng lồ số 1 châu Á" vì chiều cao quá nổi bật 2m38. Anh đã từng nỗ lực rất nhiều cho sự nghiệp bóng rổ và có một thời gian là đồng đội với Yao Ming, VĐV bóng rổ nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Zhang Huan sinh ra ở Sơn Đông và có chiều cao vượt trội ngay từ khi còn nhỏ. Lúc lên 10 tuổi, anh đã cao 1m60. Nhiều người nghĩ rằng, anh đã mắc một loại bệnh nào đó nên mới "dị thường" như vậy. Tuy nhiên, về sau, người ta phát hiện tay chân anh rất linh hoạt và có thể lực rất tốt trong quá trình trưởng thành.

Anh Zhang nổi bật giữa đám đông nhờ chiều cao khủng.

Do đó, chiều cao nổi bật của anh thực chất là do ảnh hưởng từ gen gia đình. Bố anh cao 1m80 còn mẹ cao khoảng 1m70, cao hơn nhiều so với mức trung bình của người dân lúc bấy giờ. Lúc chào đời, anh Zhang đã là một em bé "khổng lồ" với cân nặng 6kg. Do cha mẹ bất hòa nên người đàn ông này được ông bà nuôi dưỡng.

Vì cháu trai phát triển rất nhanh và vượt trội hơn người khác nên ông bà anh tự may quần áo, làm giày dép cho cháu mình. Nhờ có chiều cao và thể lực nổi bật nên anh được chọn vào đội tuyển bóng rổ của tỉnh Sơn Đông. Khi mới 16 tuổi, anh Zhang đã cao tới 2m10 và trở thành nhân vật nổi bật trong đội. Zhang xuất sắc về mọi mặt, được vào đội tuyển quốc gia và trở thành đồng đội của Yao Ming.

Tuy nhiên, trong một buổi tập, anh Zhang vô tình bị bong gân mắt cá chân và đứt dây chằng, điều này khiến anh phải từ bỏ giấc mơ chinh phục đỉnh cao của bóng rổ khi mới chỉ 20 tuổi. Sau khi rời khỏi đội tuyển trẻ quốc gia, Zhang chìm trong cơn tuyệt vọng.

Đi đến đâu anh cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Mặc dù vậy, Zhang hiểu rằng anh không thể nhụt chí như vậy nên đã tận dụng lợi thế chiều cao vượt trội của mình để bước vào làng giải trí. Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông nhờ ngoại hình của mình. Chỉ cần anh xuất hiện, mọi người đều dừng lại và lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Anh được mời tham gia sự kiện và các chương trình truyền hình giải trí, từ đó tên tuổi của Zhang ngày càng vang xa. Vào năm 2019, anh Zhang đã gặp được tình yêu của đời mình là cô gái cao 1m55. Khi cặp đôi hẹn hò đã thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng vì ngoại hình và chiều cao quá chênh lệch.

Người đàn ông cao lớn đã tìm được một nửa của đời mình.

Về sau cặp đôi kết hôn và ngày càng "hái ra tiền". Người đàn ông này có nhiều sở thích và đam mê, lại giỏi về thư pháp, hội họa và ảo thuật nên được mời tham gia các buổi biểu diễn sân khấu quy mô lớn.

Hiện tại, họ vẫn đang có cuộc sống ấm êm bên cô con gái xinh xắn. Vì quá cao nên mọi sinh hoạt đời thường của Zhang khá bất tiện, anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của vợ, họ cùng hỗ trợ lẫn nhau. Giờ đây với Zhang, anh chỉ cần có một cuộc sống ấm êm, không cần hào nhoáng vì anh từng là cậu bé không có mái ấm gia đình hoàn chỉnh.

Anh giờ có gia đình hạnh phúc.

