Ca sĩ Hà Anh Tuấn: U40 vẫn sống kín tiếng, ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị bão lũ

Nhiều tỉnh thành chịu ảnh hưởng bởi bão lũ do cơn bão số 3 vừa qua.

Trước tình hình bão lũ miền Bắc diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản nặng nề, nhiều người dân trong và ngoài nước đã chung tay hỗ trợ miền Bắc thân yêu.

Những chuyến xe tiếp tế nhu yếu phẩm, áo phao, thuyền,... được vận chuyển đến những tỉnh thành chịu ảnh hưởng bởi bão lũ đã "viral" khắp mạng xã hội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Bên cạnh đó, giới văn nghệ sĩ cũng đã có những hành động thiết thực, chung tay hỗ trợ người dân miền Bắc chịu ảnh hưởng sau bão số 3 vừa qua.

Mới đây, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát lời kêu gọi tới toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước chung sức, đồng lòng tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão Yagi.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã ủng hộ trực tiếp 1 tỷ đồng để T.Ư Đoàn hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Hà Anh Tuấn mới đây đã quyên góp 1 tỷ đồng cho việc khắc phục hậu quả sau bão.

Trước đó, khi bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam, Hà Anh Tuấn đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Nam ca sĩ viết: "Sự an toàn của tất cả người dân Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nơi tâm bão đi qua và ảnh hưởng, là điều mong muốn lớn nhất của cả nước, trong đó có Tuấn. Xin hãy dõi theo, tuân thủ mọi chỉ dẫn của các cơ quan nhà nước, ở trong nhà nếu không có gì bất khả kháng".

Chương trình tại Hà Nội có sự tham gia của Hà Anh Tuấn cũng bị hủy do ảnh hưởng của bão. "Lời mời về biểu diễn ở Sơn Tây, Hà Nội là một vinh dự lớn với Tuấn. Lời hứa vẫn ở đó, vẹn nguyên. Không phải đêm nay thì sẽ là một đêm rất rất gần. Khi tất cả người dân, ban tổ chức đón nắng lên sau bão tan, Tuấn sẽ về với Sơn Tây nhé. Chúc bình an. Hãy bình an", anh chia sẻ.

Hà Anh Tuấn không phô trương, thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên Hà Anh Tuấn làm thiện nguyện. Trước đó, hồi tháng 5/2021, Hà Anh Tuấn cùng những người bạn đã ủng hộ Bắc Giang 1 tỷ đồng chống dịch COVID-19, 500 triệu cho Quỹ vaccine.

Đến năm 2023, Hà Anh Tuấn cùng những người bạn tiếp tục hỗ trợ 4 tỷ đồng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly để chương trình tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm, đoàn tụ trong ít nhất 2 năm.

Ba năm với số tiền 6 tỷ đồng và có thể nhiều hơn thế nữa, Hà Anh Tuấn được nhận xét là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ thiện nguyện nhất nhì showbiz Việt. Song cũng như cuộc sống của anh, Hà Anh Tuấn chọn cách âm thầm, không phô trương.

Ở tuổi U40, Hà Anh Tuấn chọn cuộc sống kín tiếng, không ồn ào, chỉ tập trung cho âm nhạc cũng như các hoạt động thiện nguyện.

Dù ít chia sẻ về khía cạnh đời tư, thế nhưng với việc xuất thân từ gia đình có bề thế, cùng khả năng kinh doanh lẫn ca hát khiến khán giả đều cho rằng, Hà Anh Tuấn đang sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa", đích thị là "đại gia ngầm" của Vbiz.

Ở tuổi U40, Hà Anh Tuấn vẫn chọn cuộc sống độc thân, kín tiếng, ít chia sẻ đời tư với khán giả lẫn giới truyền thông. Bên cạnh đó, anh giữ quy tắc để không vướng ồn ào, nhận show diễn một cách chọn lọc.

