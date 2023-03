- Nhiều MC/BTV VTV cho biết thu nhập đủ sống, thậm chí là dư dả để tiếp tục theo đuổi nghề, anh thì sao?

Đúng là thu nhập của một BTV truyền hình đủ sống, đủ dư dả để lo cho bản thân mình, lo cho gia đình, thỉnh thoảng có những chuyến du lịch và lâu lâu sẽ có thêm khoản tiết kiệm. Nhưng để trở thành đại gia, giàu có thì tôi nghĩ cần nỗ lực, đánh đổi rất nhiều về mặt sức khỏe, thời gian. Công việc này tôi ví người BTV sẽ như một chú ong, cần mẫn chăm chỉ sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

- Rất nhiều MC VTV nhận show ngoài, thế còn anh?

Tôi rất bận rộn nên không có thời gian nhận show ngoài. Hiện tại tôi chỉ làm việc ở Đài và thỉnh thoảng quay video hài hước cùng bà xã (cười). Vợ chồng tôi xây dựng 1 kênh TikTok Gia đình truyền hình nhận được sự yêu thương của mọi người, đây là đứa con tinh thần của hai vợ chồng nên cả hai rất cố gắng, có những ngày làm việc đến 20h, đi ăn về rồi nghĩ ý tưởng, quay dựng đến 1,2h sáng nhưng rất vui vẻ, hào hứng.

- Lên sóng truyền hình quốc gia, các MC cần chú trọng về trang phục chỉn chu. Nếu như các MC nữ gặp nhiều vấn đề về việc lựa chọn váy áo, vậy MC nam thì sao? Anh chuẩn bị như thế nào về trang phục dẫn chương trình? Khi dẫn chung với MC nữ, hai người có cần bàn bạc để lựa chọn trang phục match với nhau?

Tôi có quy tắc là không bao giờ mặc suit may sẵn mà chỉ dùng đồ may đo vì đúng số đo, hình thể của mình sẽ mang đến sự thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ tôi thích những bộ suit có ve to, túi cách điệu, ly quần rõ... Về màu sắc tôi chỉ chọn màu trung tính như xám, đen,... thỉnh thoảng có thêm màu be, nâu. Tôi rất may mắn khi có một người bạn đời rất tinh tế, mỗi lần “bí” ý tưởng về trang phục thì đã có ngay stylist ở nhà.

Khi dẫn chung với BTV nữ, chúng tôi thường phải bàn bạc với nhau và cả ê-kíp. Ví dụ bản tin "Chào buổi sáng" sẽ phải xem có nhiều tin tươi sáng hay u ám để mặc phù hợp hay ngày Quốc khánh 2/9, 30/4... sẽ chọn trang phục có màu sắc mang tinh thần dân tộc hay truyền năng lượng tích cực đến mọi người.