6 sao nam Hàn Quốc chia sẻ bí quyết dưỡng da luôn trẻ trung

V

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure, anh chàng V của nhóm BTS chia sẻ phương pháp làm đẹp yêu thích của mình là mặt nạ toner. Anh chàng thực hiện bằng cách làm ẩm các miếng bông bằng toner và thoa kem dưỡng da nhiều gấp đôi” đặc biệt là khi anh ấy ở trên máy bay.

Mặt nạ toner rất tốt cho những người có vấn đề về da hỗn hợp.

Jackson Wang

Thần tượng K-pop gốc Hoa có được vẻ ngoài hạng nhất nhờ một chút trợ giúp từ mặt nạ ngủ. Mặt nạ ngủ thường chứa các hoạt chất mạnh hoạt động suốt đêm (khi da bạn ở chế độ phục hồi) để làm đầy đặn, mềm mại và nuôi dưỡng làn da.

Eric Nam

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn Eric Nam có làn da sáng và mềm mịn mà nhiều cô gái phải mơ ước.

Trong một video cho Harper’s Bazaar, Eric đã “trình diễn” chế độ chăm sóc da gồm 8 bước của mình, bắt đầu bằng việc làm sạch hai lần, sử dụng sữa rửa mặt gốc dầu, sau đó là sữa rửa mặt gốc nước. “Như bạn đã biết, nước và dầu không trộn lẫn với nhau. Bạn cần loại bỏ mọi vi khuẩn và bụi bẩn, lớp trang điểm trên da. Để làm sạch lớp trang điểm bạn cần dùng tẩy trang gốc dầu và sau đó bạn phải sử dụng nước để loại bỏ những chất tan trong nước”, anh ấy giải thích.

Kim Soo Hyun

Sau khi xuất ngũ vào năm 2019, nam diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Hyun đã gặt hái thành công rực rỡ với bộ phim truyền hình trở lại “It's Okay To Not Be Okay”. Bên cạnh việc khen ngợi khả năng diễn xuất của anh, nhiều người hâm mộ cũng cảm thấy anh trở nên điển trai hơn sau thời gian nhập ngũ. .

Soo Hyun đã ủng hộ các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc và vũ khí bí mật của anh ấy để có được làn da tuyệt vời là những loại mặt nạ dễ sử dụng có thể nuôi dưỡng làn da một cách nhanh chóng và dễ dàng. Anh ấy sẽ lựa chọn các loại mặt nạ khác nhau dựa trên tình trạng da và nhu cầu của mình vào lúc này. Ví dụ, nếu anh ấy phải tham dự một sự kiện vào ngày hôm sau, anh ấy sẽ đắp mặt nạ dưỡng ẩm có đặc tính vitamin C để làn da trông rạng rỡ và mềm mại.

Song Joong Ki

Nam diễn viên Hàn Quốc Song Joong Ki nói rằng anh ấy đã chăm sóc làn da của mình từ khi còn trẻ. Anh ấy từng là một vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn, và da của anh ấy dễ bị khô và nứt nẻ khi tiếp xúc với gió mạnh và cái lạnh khi anh ấy thi đấu trong mùa đông.

Bên cạnh việc chú trọng dưỡng ẩm và chăm chỉ thoa kem dưỡng ẩm cho da mặt, Joong Ki cũng đặc biệt quan tâm đến vùng da mắt này và sử dụng kem mắt, mặt nạ mắt để ngăn ngừa nếp nhăn hình thành ở vùng mắt.

Lee Jong Suk

Với làn da trắng mịn không tì vết cùng đôi môi đỏ mọng tự nhiên, vẻ ngoài điển trai của nam diễn viên Hàn Quốc Lee Jong Suk đã chiếm được cảm tình của rất nhiều fan nữ.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, nam diễn viên đã chia sẻ rằng bên cạnh việc tuân theo thói quen chăm sóc da hàng ngày, anh ấy sẽ bảo vệ làn da của mình bằng cách luôn thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài trời. Ngoài ra, anh ấy sẽ đảm bảo bản thân uống nhiều nước mỗi ngày.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/6-sao-nam-han-quoc-chia-se-bi-quyet-duong-da-luon-tre-trung-a602529.html