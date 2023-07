Tin vịt 24h World Cup nữ 2023: Bóng đá nam chắc gì có những tin tức này

Tạp chí Sắc đẹp đã đưa ra lý do tại sao các cầu thủ nữ lại chạy chậm hơn các vận động viên nam, không phải vì họ yếu, mà là do họ điệu, nên cứ muốn khán giả phải ngắm mình một chút.

Phóng viên phỏng vấn một nhà thơ lãng mạn về kỷ lục viết được nhiều thơ nhất vừa lập được trong tháng 7, ông cho biết đó là do ông đam mê bóng đá, vào mỗi dịp có sự kiện là ông lại làm được thơ. Khi được hỏi tại sao giải Ngoại hạng Anh không giúp ông làm được nhiều thơ, thì ông “ủa ủa”, đang nói về bóng đá nữ mà.

Một tạp chí của New Zealand chuyên về Gia đình đã khám phá ra lý do bóng đá nữ ít được tài trợ hơn bóng đá nam, đó là vì các công ty thường do đàn ông làm lãnh đạo, đa số các ông ấy đã lập gia đình, cho nên không thích những đội bóng mà chỉ toàn những người chỉ huy!?

Một tạp chí khác của New Zealand chuyên về Lịch sử lại phản bác ý kiến trên. Tạp chí này cho rằng sở dĩ người ta đầu tư nhiều vì bóng đá nam có trước, mà bóng đá nam có trước là vì giống như câu chuyện về các nữ hoàng vậy, cần phải có người ăn thử trước khi nữ hoàng ăn, cho an toàn.

Thấy cơ thể dạo này có vẻ hơi bị mũm mĩm một tí, một quý bà buồn tình bèn đi tập võ cho có tí thể dục thể thao. Buổi học đầu tiên, huấn luyện viên nói với bà ta rằng bà phải tự vệ khi người ta cố quật bà xuống sàn nhà, chứ không phải kéo huấn luyện viên nằm đè lên người bà như thế!

Một nữ diễn viên nổi tiếng là khách mời trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình rằng vì sao nên đọc báo mỗi ngày, ngôi sao cho rằng vì báo luôn luôn đăng bài hướng dẫn cách sử dụng ngân sách gia đình hợp lý, cô rất thích đọc chúng vì từ bé đã rất mê truyện cổ tích bà và mẹ kể.

Người vợ vừa đi ra cổng vừa quay đầu lại dặn chồng đang xem tivi rằng cô sẽ chạy sang nói chuyện với chị hàng xóm... vài phút. Cô nhờ chồng đừng mải xem, phải nhớ là cứ... nửa giờ phải khuấy cái nồi trên bếp một lần kẻo bị cháy.

Chồng đang mải xem tivi, cô vợ đi siêu thị về khoe cái mũ, cô nói cái mũ là cô trẻ thêm 5 tuổi, khéo có người lần đầu mới gặp lại tưởng cô đang học tiểu học, ahihi. Anh chồng mắt vẫn dán vào tivi, tay rút tiền trong ví ra đưa cho vợ, miệng bảo cô mua thêm 2 cái mũ như vậy nữa.

