Cười sảng khoái với meme truyện cười, hình ảnh “độc lạ Bình Dương”

Một ông khoe với hàng xóm:

- Con mèo nhà tui biết đếm từ 1 đến 10 rồi đó.

Ông kia thản nhiên:- Biết rồi, tối qua lướt Facebook thấy con mèo nhà tui đăng clip và đọc lời giới thiệu con mèo độc lạ nhà ông cho mọi người xem rồi.

Độc nhưng không lạ

Giám đốc hỏi trưởng phân xưởng may nọ về một nhân viên của xưởng:

- Tôi thấy anh ta rất nhiệt tình với công việc, mỗi sáng đến khu công nghiệp là hối hả đi vào, hối hả gửi xe rồi chạy như bay lên cầu thang. Chắc anh ta làm việc năng suất cao lắm?

- Không đâu thưa sếp, chẳng qua ngày nào anh ta cũng... đi làm muộn đó mà.

Một chuyến xe cồng kềnh được ghi chú là “chị đồng nát ở Bình Dương”

Độc lạ... bình thường

Một sinh viên mới ra trường đến khu công nghiệp nọ xin việc, lúc vào phỏng vấn, anh ta được người phỏng vấn yêu cầu không đội mũ trong lúc nói chuyện. Anh chàng bỏ mũ ra, ngạc nhiên:

- Đúng là độc lạ thật, ở Bình Dương tuyển người vào làm kỹ thuật mà còn xem xét hình dáng cái đầu tròn, méo thế nào nữa cơ.

Dắt bộ hết hơn còn bị cư dân mạng bình luận là “những công nhân đi xe máy ở Bình Dương”.

"Độc lạ Bình Dương" được cho là meme (ý tưởng lan truyền trên mạng internet) biến tấu từ meme "Only in Ohio" trong các video độc lạ trên Tiktok - còn gọi là meme "Can't Even in Ohio" (nghĩa là đối với Ohio thì đây là chuyện bình thường) với nhiều clip và hình ảnh hài hước về văn hóa và đời sống ở Ohio, một bang thuộc Hoa Kỳ. Mặc dù đa số các hình ảnh “độc lạ Bình Dương” không được chụp ở Bình Dương, nhưng cư dân mạng vẫn cười sảng khoái và vui vẻ chấp nhận, miễn là nội dung không phản cảm.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/cuoi-sang-khoai-voi-meme-truyen-cuoi-hinh-anh-doc-la-binh-duong-1424215.ngn