Windows 11 sắp thay thế tính năng mang tính biểu tượng của Windows

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 06:00 AM (GMT+7)

Một tính năng biểu tượng của Windows trong nhiều năm sắp được thay thế nhẹ để phù hợp hơn với hệ điều hành sắp tới.

Màn hình xanh chết chóc (BSOD) trên thiết bị Windows có lẽ là một trong những lỗi đáng sợ nhất mà người dùng cũng như quản trị viên có thể gặp phải khi sử dụng hệ điều hành của Microsoft. Hệ thống không thể sử dụng được khi xuất hiện lỗi và yêu cầu khởi động lại. Windows có thể khởi động bình thường sau đó hoặc nó có thể cố gắng sửa chữa hệ thống tự động (điều này thường không có tác dụng).

Màn hình đen chết chóc xuất hiện trong Windows 11.

Tuy nhiên, theo phát hiện mới nhất từ The Verge, BSOD sẽ trở thành dĩ vãng trong Windows 11. Mặc dù sẽ thật tuyệt nếu Microsoft loại bỏ hoàn toàn lỗi và nguyên nhân của nó, tuy nhiên điều này không xảy ra mà chỉ đơn giản là được Microsoft điều chỉnh một chút khi biến Blue Screen of Death thành Black Screen of Death trên Windows 11.

Lý do chính của việc này là để phù hợp với màu nền mới (màu đen) của màn hình khởi động và màn hình tắt trên Windows 11. Đó không phải là một thay đổi lớn, nhưng nó vẫn có thể khiến người dùng bối rối khi gặp phải một màn hình BSOD.

Được biết, thay đổi cuối cùng đối với BSOD khét tiếng xảy ra vào năm 2016 khi Microsoft thêm mã QR vào màn hình lỗi. Trước đó, công ty đã thêm biểu tượng mặt cười vào BSOD khi phát hành hệ điều hành Windows 8 vào năm 2012.

Màn hình xanh chết chóc trước đây của Microsoft.

Lỗi BSOD, từ viết tắt vẫn phù hợp với màu mới của lỗi, tiết lộ mã lỗi có thể hỗ trợ kỹ thuật viên và quản trị viên trong việc khắc phục sự cố. Một số tạo kết xuất dữ liệu có thể giúp ích trong việc phân tích vấn đề đã dẫn đến lỗi. BSOD mới cung cấp thông tin giống hệt với BSOD cũ. Tuy nó có thể thay đổi vì Windows 11 vẫn đang trong quá trình phát triển nhưng có vẻ như sẽ không có thông tin mới nào được Microsoft thêm vào màn hình.

Cách khám phá BSOD mới trong Windows 11

Trong trường hợp đang sử dụng Windows 11 Insiders mà Microsoft đang thử nghiệm và muốn xem màn hình BSOD mới trông như thế nào, người dùng có thể dùng mẹo nhỏ để kích hoạt điều đó. Chỉ cần thay đổi registry của hệ điều hành là có thể biến chúng thành lỗi BSOD. Lưu ý rằng điều này hiện có sẵn trong bản Insiders và có lẽ không có tác dụng trong phiên bản cuối cùng của hệ điều hành này.

Để kích hoạt BSOD, người dùng có thể thực hiện như sau:

- Chọn Start > nhập regedit.exe và chọn Registry Editor từ danh sách kết quả trước khi xác nhận lời nhắc UAC hiện ra.

- Truy cập vào HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl.

- Tìm đến khóa DisplayPreRelaseColor, nhấp đúp vào giá trị và đặt nó thành 0.

Chuyển khóa DisplayPreRelaseColor sang giá trị 0.

- Đăng xuất và khởi động lại máy tính. Lỗi BSOD sẽ được hiển thị bằng màu đen sau khi người dùng thực hiện thay đổi.

Nguồn: http://danviet.vn/windows-11-sap-thay-the-tinh-nang-mang-tinh-bieu-tuong-cua-windows-50202137558...Nguồn: http://danviet.vn/windows-11-sap-thay-the-tinh-nang-mang-tinh-bieu-tuong-cua-windows-502021375582698.htm