Viettel triển khai tuyến cáp quang biển có dung lượng băng thông lớn nhất Việt Nam

ADC là dự án cáp quảng biển thứ năm do Viettel đầu tư trong những năm vừa qua bên cạnh các tuyến cáp quang biển: AAE-1 (Trạm cập bờ đặt tại Vũng Tàu), TGN-IA (Trạm cập bờ đặt tại Vũng Tàu), APG (Trạm cập bờ đặt tại Đà Nẵng) và AAG (Trạm cập bờ đặt tại Vũng Tàu).

Thứ Bảy, ngày 20/06/2020 06:30 AM (GMT+7)

Theo An An (Công an nhân dân)