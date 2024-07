Ứng dụng chat bảo mật giúp giảm nguy cơ bị đọc lén tin nhắn

Theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng (Ban Cơ yếu Chính phủ), có tổng cộng 32.265 mối nguy an ninh mạng nhắm vào các mạng công nghệ thông tin trọng yếu vào quý I/2024, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều này gây quan ngại cho người dùng Internet khi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin. Vì vậy, việc bảo vệ quyền riêng tư và an ninh mạng là chìa khóa hướng tới môi trường Internet an toàn, giúp giảm thiểu nguy cơ vi phạm dữ liệu và bảo vệ người dùng khỏi tấn công mạng, góp phần tăng cường niềm tin vào các dịch vụ trực tuyến.

Người dùng ngày nay có xu hướng lựa chọn các ứng dụng nhắn tin bảo mật. (Ảnh minh họa)

Mới đây, trong chuyến thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch cấp cao của Viber - ông Atanas (Nasko) Raykov nhận định: Việt Nam là thị trường tiềm năng trong việc phát triển của Viber. Bên cạnh đó, Viber mong muốn đóng góp vào những nỗ lực bảo vệ an ninh mạng tại Việt Nam trong lĩnh vực giao tiếp chuyên nghiệp và đa tiện ích.

“Rakuten Viber hướng đến mục tiêu trở thành ứng dụng truyền thông chuyên biệt dành cho giới chuyên môn. Với cam kết về an toàn, bảo mật và hiệu quả, Viber mang đến giải pháp truyền thông đáng tin cậy cho các chuyên gia chính phủ và doanh nghiệp. Trong khi các dịch vụ phổ biến trên thị trường hiện nay không ưu tiên lĩnh vực này, đây chính là tiêu điểm Viber sẽ tăng cường đầu tư để tiếp tục gây dựng lòng tin của người dùng Việt Nam”, ông Atanas (Nasko) Raykov - Phó Chủ tịch cấp cao của Viber chia sẻ.

Trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là châu Âu, Rakuten Viber được xem là ứng dụng nhắn tin đảm bảo an toàn bảo mật và quyền riêng tư cho người dùng với chứng nhận SOC 2 loại 2, chứng tỏ cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu người dùng tại EU.

Tại Việt Nam, Rakuten Viber cũng là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến với các tính năng đáp ứng nhu cầu về bảo mật và quyền riêng tư của người dùng Việt Nam. Hai tính năng nổi bật của Viber là Caller ID để xác thực danh tính người gọi và hệ thống lọc tin nhắn rác bằng thuật toán AI độc quyền, giúp Viber có thể kiểm soát hơn 99,9% khả năng gửi tin nhắn rác và tin nhắn lừa đảo tiếp cận người dùng.

