Tại sao Liên Quân Mobile và FIFA Online 4 "mất tích" ở SEA Games 32?

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) sẽ diễn ra ở Campuchia từ ngày 5 - 18/7. Trong đó, Đoàn Thể thao Việt Nam có tranh tài ở hạng mục Thể thao Điện tử (eSport) với nhiều game. Tuy nhiên, so với SEA Games 31 diễn ra trước đó ở Việt Nam, nhiều game thế mạnh của Việt Nam đã không còn.

Các tựa game đó gồm Liên Quân Mobile, FIFA Online 4 (PC), Free Fire (Mobile) và Liên Minh Huyền Thoại (PC). Tại SEA Games 31, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 1 HCV và 2 HCB ở các môn eSport nói trên.

Dễ thấy, danh sách 4 game "mất tích" ở SEA Games 32 so với SEA Games 31 đều do Garena phát hành (tính tới năm 2022, do Liên Minh Huyền Thoại vừa thay đổi nhà phát hành từ năm 2023).

Sân khấu hoành tráng của đấu trường Liên Quân Mobile tại SEA Games 31.

Theo tìm hiểu của PV, các game nói trên không được đưa vào nội dung thi đấu ở SEA Games 32 là do Campuchia không phải thị trường của Garena nên người dân ở "quốc gia chùa tháp" không chơi các game này. Do đó, cũng dễ hiểu khi nước chủ nhà không đưa vào nội dung thi đấu.

Tại Việt Nam, Liên Quân Mobile còn được biết tới là "game quốc dân" trên di động với lượng người chơi đông đảo. Các tuyển thủ Liên Quân Mobile Việt Nam cũng cực kỳ mạnh khi thi đấu trên đấu trường quốc tế.

Tương tự, FIFA Online 4 là game thể thao bóng đá rất được ưa chuộng, còn Fire Fire là game bắn súng hàng đầu Việt Nam. Riêng Liên Minh Huyền Thoại (PC) có lịch sử hơn 10 phục vụ cộng đồng game thủ Việt Nam, và đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam hoàn toàn không có đối thủ ở Đông Nam Á.

Dù vậy, các game có thi đấu tại SEA Games 32 cũng hứa hẹn sẽ mang về những tấm huy chương quý giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Ở SEA Games 32, đoàn Việt Nam sẽ góp mặt trong tất cả các môn eSport có tổ chức thi đấu, gồm: CrossFire, PUBG Mobile, Valorant, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và Mobile Legends: Bang Bang.

Trước đó, Việt Nam đã giành 3 HCV ở các môn Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến (Mobile, đồng đội nam), CrossFire (đồng đội) và PUBG Mobile (cá nhân), cùng với 1 HCB ở PUBG Mobile (đồng đội). Riêng Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến (Mobile) đồng đội nữ và Mobile Legends: Bang Bang (Mobile) không có huy chương.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tai-sao-lien-quan-mobile-va-fifa-online-4-mat-tich-o-sea-games-32-14...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tai-sao-lien-quan-mobile-va-fifa-online-4-mat-tich-o-sea-games-32-1459701.ngn