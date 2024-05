"Rộ" nạn giả công an để lừa đảo: Đừng khai chi tiết địa chỉ nhà khi đặt hàng online!

Thời gian qua nổi lên tình trạng kẻ gian giả danh công an để gọi điện thoại tới các nạn nhân, chủ đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn chung là kẻ gian dùng cách nói chuyện, giọng điệu cứng, mạnh mẽ, đồng thời nói chính xác công an phường/xã nơi nạn nhân cư trú, thậm chí cả địa chỉ nhà. Sau đó, kẻ gian yêu cầu nạn nhân tới cơ quan công an để cập nhật thông tin cá nhân.

Vấn đề xảy ra khi kẻ gian kiếm lý do để đề nghị được hỗ trợ nạn nhân từ xa. Nếu nạn nhân làm đúng theo những gì kẻ gian hướng dẫn qua mạng, nguy cơ cao sẽ bị "tiền mất tật mang". Do đó, để tránh bị kẻ gian tham túng tâm lý bằng địa chỉ nhà chính xác, người dùng nên bảo vệ thông tin này.

Địa chỉ nhà có thể bị lộ qua các dịch vụ giao hàng. (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, thông tin cá nhân như địa chỉ nhà có thể bị lợi dụng nếu rơi vào tay kẻ xấu. Bằng cách hạn chế thông tin cung cấp, bạn sẽ giảm thiểu khả năng thông tin này bị sử dụng sai mục đích. Bên cạnh đó, thông tin địa chỉ kết hợp với các thông tin cá nhân khác có thể bị sử dụng để đánh cắp danh tính, mở tài khoản hoặc thực hiện các giao dịch tài chính trái phép.

Phương pháp cơ bản để hạn chế lộ thông tin địa chỉ chi tiết là chỉ cung cấp thông tin cần thiết cho giao hàng. Theo đó, người dùng chỉ cung cấp tên, số điện thoại và địa chỉ giao hàng chung chung là đủ. Hãy tránh việc cung cấp thông tin như số căn hộ, tầng lầu nếu không cần thiết.

Nếu có thể, bạn hãy sử dụng địa chỉ công ty, văn phòng, hoặc các điểm nhận hàng công cộng để nhận hàng thay vì địa chỉ nhà riêng. Đồng thời, chỉ mua hàng từ các trang web, cửa hàng trực tuyến uy tín và có chính sách bảo mật thông tin rõ ràng.

Ví dụ về việc sử dụng địa chỉ chung chung: Thay vì ghi rõ số nhà, có thể ghi chung chung như "Khu vực ABC, quận XYZ". Tất nhiên, khi áp dụng các biện pháp này, bạn phải đảm bảo người giao hàng có đủ thông tin để liên lạc và xác nhận giao hàng.

Trên thực tế, mua hàng online chỉ làm một trong các hình thức khiến người dùng dễ bị lộ địa chỉ nhà. Ngoài ra, người dùng nên hạn chế khai báo chi tiết địa chỉ ở tất cả các dịch vụ hiện có trên Internet, ngoại trừ các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý thông tin.

