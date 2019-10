Phu nhân cựu tổng thống Obama sắp sang VN tham gia dự án cùng YouTube

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019 12:00 PM (GMT+7)

Chương trình này nhằm kết nối mọi người trên toàn thế giới chung tay hành động giúp đỡ các nữ thiếu niên.

Youtube Sự kiện:

Nnhân kỷ niệm ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) vừa qua, YouTube đã công bố dự án hướng đến việc nâng cao năng lực cho phụ nữ trẻ trên toàn cầu. Theo đó, cùng với Quỹ Obama về Liên minh Cơ hội cho Trẻ em gái, YouTube Originals sẽ tạo ra một chương trình giáo dục sáng tạo đặc biệt để khơi lên chủ đề giáo dục cho bé gái vị thành niên trên khắp thế giới.

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Cụ thể, YouTube Originals sẽ gửi các đại sứ của chương trình Creators for Change đến nhiều địa phương để nhấn mạnh những nỗ lực nhằm khuyến khích giáo dục dành cho nữ thiếu niên, bao gồm sự đồng hành cùng cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đến châu Á (có cả Việt Nam) vào cuối năm nay. Liên minh sẽ kết nối mọi người trên toàn thế giới chung tay hành động nhằm giúp đỡ các nữ thiếu niên và hỗ trợ công tác của các lãnh đạo cơ sở.

YouTube cũng hợp tác với bà Michelle Obama trong một số loạt phim gốc khác, bao gồm BookTube và A Student’s Guide to Your First Year of College (tạm dịch: Hướng dẫn dành cho sinh viên đại học năm nhất), phối hợp với tổ chức Reach Higher - sáng kiến giáo dục được bà Obama khởi động khi còn ở Nhà Trắng.

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Trẻ em gái, Quỹ Malala sẽ giới thiệu câu chuyện của những người phụ nữ trẻ, những thách thức mà họ phải đối mặt để được học hành - cũng như những tiềm năng cho thế giới của chúng ta khi mọi trẻ em gái đều được đến trường. Năm nay, họ sẽ hợp tác với YouTube để tập trung vào sức mạnh của những người sáng tạo nữ, những người đã truyền cảm hứng học hỏi cho chúng ta và thách thức những định kiến về trẻ em gái và phụ nữ.