Phát hiện hàng loạt "cánh tay hóa thạch" của dải Ngân Hà

Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 11:00 AM (GMT+7)

Bản đồ mới về thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà) đã tiết lộ hàng loạt cấu trúc lạ trông như những cánh tay, cổ xưa và là tàn tích của những sự kiện dữ dội.

Theo Sci-News, các cấu trúc như một loạt dải lụa bị kéo dài, cuốn quanh Milky Way theo vòng xoắn ốc của nó. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Chervin Laporte từ Viện Khoa học vũ trụ thuộc Đại học Barcelona (Tây Ban Nha) mô tả chúng là những "cánh tay hóa thạch" của thiên hà.

Bản đồ Milky Way - Ảnh: Vệ tinh Gaia/ESA

Các tác giả cho rằng những cấu trúc này đã được tạo ra từ những vụ quấy nhiễu cổ xưa của các thiên hà vệ tinh xung quanh "quái vật" Milky Way (Ngân Hà), một thiên hà rất to lớn, chứa đựng hệ Mặt Trời và có một quá khứ dữ dội với nhiều tương tác với các thiên hà khác.

Hiện tại, Milky Way được cho là đang có sự tương tác với thiên hà lùn Sagittarius. Trong quá khứ xa xôi hơn một chút, nó tương tác với Gaia Sausage, một thiên hà nhỏ bé đã bị xé nát, phân tán khắp vùng ngoại ô của Miky Way.

Một trong những "cánh tay hóa thạch" gọi là Dòng Anticenter được phát hiện chứa các ngôi sao hơn 8 tỉ năm tuổi, quá già để có thể thuộc về Sagittarius, nên được coi là bằng chứng của vụ tương tác với Gaia Sausage nói trên.

Giả thuyết hàng đầu là trong các vụ tương tác, vật chất của Milky Way bị kéo ra, kết hợp với vật chất từ các thiên hà nhỏ bị xé tan để tạo thành những cánh tay kỳ lạ, những cấu trúc dạng sợi kéo dài và chứa đựng phần lịch sử dũ dội.

Theo các tác giả, phát hiện này cung cấp thêm một mảnh ghép thú vị về quá trình hình thành của Milky Way, một con quái vật được cho là đã nuốt chửng 16 thiên hà khác để đạt tới kích thước ngày nay. Nghiên cứu mới vừa công bố trên Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Nguồn: https://nld.com.vn/khoa-hoc/phat-hien-hang-loat-canh-tay-hoa-thach-cua-dai-ngan-ha-2021121717122...Nguồn: https://nld.com.vn/khoa-hoc/phat-hien-hang-loat-canh-tay-hoa-thach-cua-dai-ngan-ha-20211217171227224.htm