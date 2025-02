Nữ sinh Việt Nam có 5 bài báo khoa học thuộc nhóm hạng cao nhất toàn cầu

Với đề tài nghiên cứu về các yếu tố ESG (môi trường, xã hội, quản trị) trong ngành logistics tại Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh viên khóa K16, khoa Kinh doanh Quốc tế tại Trường Đại học FPT) vừa trở thành một trong những sinh viên Việt Nam góp mặt trong hội nghị khoa học quốc tế lớn tại Ấn Độ và tạo ra “bước chạy đà” cho hành trình nghiên cứu khoa học trong sự nghiệp tương lai.

Thu Hoài trong hội nghị BAMS-ORSI 2024 tại Ấn Độ trong tháng 12/2024.

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường, Thu Hoài đã nổi bật khi lọt top 10 SchoolRank (công cụ xếp hạng học sinh THPT). Không dừng lại ở việc đạt kết quả cao trong các kỳ học tại trường, Thu Hoài còn đạt nhiều giải thưởng lớn ở các cuộc thi học thuật như top 4 I-CEE Student Case Competition - cuộc thi quốc tế tìm kiếm các giải pháp sáng tạo cho kinh doanh thực tế được tổ chức bởi Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc).

Bên cạnh các thành tích học thuật, Hoài còn là một sinh viên nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học - một mảng được đánh giá là khô khan và đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian lẫn trí tuệ. Xuyên suốt hành trình 4 năm tại Trường Đại học FPT, Hoài cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu đã công bố 5 bài báo khoa học thuộc nhóm Q1 (nhóm cao nhất trong xếp hạng khoa học toàn cầu).

Một trong những nghiên cứu nổi bật của cô trong lĩnh vực kinh tế có thể kể đến như:

Income-Dependent Variations in Innovation Performance: Insights from Sustainable Economic Development Indicators, nghiên cứu về mối liên hệ giữa mức thu nhập và khả năng đổi mới, cung cấp những góc nhìn quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững (xuất bản trên Tạp chí Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity);

Assessing Cybersecurity Risks and Prioritizing Top Strategies in Vietnam's Finance and Banking System Using Strategic Decision-Making Models-Based Neutrosophic Sets and Z Number, nghiên cứu về cách ứng dụng các mô hình ra quyết định để xác định rủi ro an ninh mạng và chiến lược tối ưu trong ngành tài chính - ngân hàng (xuất bản trên tạp chí IEEE Heliyon);

Exploring Complexities of Innovation Capability in Vietnam's IT Firms: Insights from an Integrated MCDM Model-Based Grey Theory, đi sâu vào nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đổi mới của các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu (xuất bản trên tạp chí Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity).

Các nghiên cứu của Hoài không chỉ mang giá trị học thuật mà còn thúc đẩy đổi mới thông qua việc tiếp cận các phương pháp tiên tiến. Mỗi đề tài đều mở ra hướng đi mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho nhiều lĩnh vực kinh tế. Những bài nghiên cứu này không chỉ đánh dấu bước tiến lớn của Hoài trên hành trình học thuật mà còn mở ra cơ hội cho cô trình bày tại các hội nghị quốc tế uy tín như GCBSS 2023 (Thái Lan) và BAMS-ORSI 2024 (Ấn Độ).

Trong những chuyến tham dự hội nghị quốc tế, Hoài nhớ nhất là chuyến đi Mumbai (Ấn Độ) trong tháng 12/2024 để tham gia hội nghị BAMS-ORSI 2024. Đây là sự kiện hội tụ các nhà khoa học, chuyên gia, học giả uy tín từ khắp nơi trên thế giới với những chủ đề trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ công nghệ, tự động hoá đến kinh doanh và phát triển bền vững.

“Được trình bày nghiên cứu của mình trước toàn thể hội nghị là một trải nghiệm đầy thử thách nhưng cũng rất tự hào của em. Nhờ có sự chuẩn bị và tập luyện kỹ càng cùng với kinh nghiệm từ một số hội nghị trước đó, em đã tự tin để thể hiện khả năng của mình trong phần trình bày bài nghiên cứu”, Hoài nhớ lại.

Điều khiến Hoài tự hào nhất trong hội nghị BAMS-ORSI 2024 chính là cô và toàn bộ thành viên trong nhóm là những sinh viên duy nhất có đề tài báo cáo tại hội nghị. “Em và các bạn cũng là những người Việt Nam duy nhất trong hội nghị, điều đó càng khiến cho tinh thần dân tộc được đẩy lên cao nhất để có những màn thể hiện ấn tượng trước hội đồng khoa học quốc tế”, Hoài bộc bạch.

Dù đạt được nhiều thành công, Hoài vẫn khiêm tốn khi nói về hành trình của mình. Cô thừa nhận rằng con đường nghiên cứu không hề dễ dàng, đặc biệt là khi phải xử lý khối lượng dữ liệu phức tạp và tiếp cận các mô hình phân tích tiên tiến để có thể hoàn thành các phần nghiên cứu. Tuy nhiên, cô luôn coi những khó khăn đó là cơ hội để rèn luyện bản thân.

“Nghiên cứu khoa học không chỉ dạy em cách tư duy mà còn giúp em học cách kiên nhẫn và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt”, Hoài tâm sự.