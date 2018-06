Những ứng dụng không thể thiếu khi đi du lịch hè

Nếu đang chuẩn bị đi du lịch, bạn có thể tham khảo một số ứng dụng cần thiết ngay sau đây.

1. Đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn

Hiện có khá nhiều ứng dụng đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn trên smartphone. Nếu đi du lịch nước ngoài, bạn có thể cài đặt ứng dụng như TripIt, TripAdvisor, TripCase, Traveloka... Hầu hết các ứng dụng đều dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán.

2. Chuyển đổi tiền tệ

Để quy đổi tiền tệ khi đi nước ngoài, bạn có thể cài đặt ứng dụng XE Currcency lên smartphone.

3. Chụp, chỉnh sửa ảnh

Sức mạnh của camera của smartphone so với máy ảnh chuyên nghiệp không nằm ở chất lượng hình ảnh, màu sắc hay độ chi tiết. Lợi thế của chúng chính là sự tiện dụng và hàng trăm ứng dụng chỉnh sửa ảnh có sẵn trên các kho ứng dụng. Đơn cử như VSCO, Snapseed, Huji Cam, Pixlr Express hay PicsArt...

4. Tìm đường

Google Maps có lẽ là ứng dụng đã quá quen thuộc với nhiều người dùng, bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo phần mềm Waza, HERE we go... để tìm được lộ trình phù hợp và tiết kiệm thời gian.

5. Speak and Translate (iOS)

Đối với nhiều người, ngôn ngữ là một rào cản "đáng sợ" trong những chuyến du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt ứng dụng Speak and Translate để giải quyết vấn đề kể trên.

6. Tìm địa điểm nổi tiếng, nhà hàng, quán ăn ngon

Ngoài việc hỏi bạn bè, người thân và lên mạng tìm thông tin, những ứng dụng như mTrip, Like A Local cho phép bạn tham khảo tất tần tật những địa điểm hay ho tại hàng chục, hàng trăm thành phố lớn trên toàn thế giới. Trong khi đó, các tín đồ ẩm thực sẽ nhanh chóng thỏa mãn cơn đói với ứng dụng Zomato hay Yelp vốn tập hợp đầy đủ thông tin, địa chỉ và đánh giá về các quán ăn từ nhỏ tới lớn.

7. Xem thông tin thời tiết

Đây là việc không thể bỏ qua khi đi du lịch hoặc công tác, việc biết trước thời tiết tại nơi sắp đi sẽ giúp bạn thiết lập lộ trình phù hợp.