Ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh huyền ảo của dải Ngân hà làm say đắm lòng người

Hãy cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh huyền ảo của 25 bức ảnh đẹp nhất trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia về Dải ngân hà của năm 2023 (Milky Way photographer of the year 2023):

Bức ảnh: "Cánh cổng cây chai" chụp tại Socotra, Yemen. Tác giả Benjamin Barakat chia sẻ: Những đêm trên hòn đảo huyền bí Socotra thật khó quên, đặc biệt là dưới sự bao bọc của những cái cây đẹp và trông kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Những thân cây xương xẩu và vặn vẹo của chúng dường như đang kể những câu chuyện về thời cổ đại trong khi những bông hoa màu hồng nở rộ càng tô điểm thêm vẻ đẹp thanh tao. Tuy nhiên, điều thực sự khiến tôi nghẹt thở là bóng tối. Cứ như thể ai đó đã bật công tắc và tắt tất cả đèn trên thế giới. Những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ đến nỗi tôi có cảm giác như mình có thể chạm vào chúng. Đường chân trời tối đến nỗi trông giống như thiên đỉnh.

Bức ảnh “Nhà máy sao Cafayate” chụp tại Cafayate Salta, Argentina của tác giả Gonzalo Santile. Trong ảnh, bạn có thể thấy các khối đá và “cửa sổ” của khu vực Sa mạc Cafayate được gọi là Las Ventanas (Cửa sổ) và những cây xương rồng nhỏ là thảm thực vật duy nhất ở đây.

Bức ảnh “Thung lũng xương rồng” của tác giả Pablo Ruiz García chụp tại Atacama, Chile

Bức ảnh “Con mắt của vũ trụ” của tác giả Mihail Minkov chụp tại Bulgari

Bức ảnh “Khu rừng ngoài hành tinh” của tác giả Marcin Zając chụp tại Hồ Mono, California. Những tháp đá màu kem kỳ lạ này nằm gần Hồ Mono được gọi là " tufas" . Chúng hình thành khi các dòng suối dưới nước giàu canxi trộn lẫn với nước hồ giàu cacbonat. Phản ứng tạo thành đá vôi. Theo thời gian, sự tích tụ của đá vôi hình thành tháp và khi mực nước hồ giảm xuống, các tháp lộ ra.

Bức ảnh “Đêm dưới những cây Bao báp” của tác giả Steffi Lieberman chụp tại Đại lộ Bao báp, Madagascar. Chúng ta được chiêm ngưỡng toàn cảnh phong cảnh thiên văn từ Madagascar. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy dải Ngân hà hoàn chỉnh trên những cây bao báp sừng sững.

Bức ảnh “Triển lãm Ánh sáng Nhà thờ” của tác giả Roksolyana Hilevych chụp tại Tenerife, Tây Ban Nha. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một ngôi sao băng sáng rực rỡ bay qua bầu trời, phía dưới là những bông hoa tajinastes đang nở rộ. Bức ảnh cũng bao gồm ngọn núi đặc biệt ở hậu cảnh giống như một thánh đường.

Bức ảnh “Phong cảnh tôi muốn thấy” của tác giả Mitsuhiro Okabe chụp tại tỉnh Yamagashi, Nhật Bản. Núi Phú Sĩ, biểu tượng mang tính biểu tượng của Nhật Bản, chiếm ưu thế trong phông nền của bức ảnh này, lấy bối cảnh là mùa hoa anh đào. Giữa khung cảnh, bạn có thể nhìn thấy một ngôi đền linh thiêng dành để tôn vinh linh hồn của những người đã khuất. Và ở đó, trên nền đen của bầu trời đêm, vẻ đẹp thanh tao của Dải Ngân hà hiện ra trong tầm mắt.

Bức ảnh “Phía nam quê hương” của tác giả Lorenzo Ranieri Tenti chụp tại Namibia, Châu Phi. Bức ảnh toàn cảnh ghi lại cảnh tượng ngoạn mục trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Gross Spitzkoppe, nơi phía nam Dải Ngân hà trải dài một cách duyên dáng qua sự hình thành đáng chú ý của những tảng đá granit nhẵn. Khu vực này có một nét quyến rũ độc đáo, với Núi Spitzkoppe là đặc điểm nổi bật duy nhất trong hàng km, vươn cao hùng vĩ 700 mét trên thảo nguyên vô tận.

Bức ảnh “Giữa các vì sao” của tác giả Jose Luis Cantabrana Garcia chụp tại sa mạc Pinnacles, WA, Úc. Khu vực này rất linh thiêng đối với người Noongar, những chủ nhân truyền thống của vùng đất này và trong quá khứ, chỉ có phụ nữ mới được tiếp cận. Chuyện kể rằng những tảng đá vôi này không là gì ngoài những hồn ma hóa đá của những người đàn ông dám bước vào và sau đó bị các vị thần trừng phạt vĩnh viễn. Những người bảo vệ vượt thời gian này đứng cao và tự hào, vươn tới bầu trời đầy sao phía trên. Khi Dải Ngân hà mùa hè trải dài trên bầu trời đêm, những bóng ma cổ đại này dường như là cầu nối giữa thế giới trần gian với vương quốc giữa các vì sao bên ngoài.

Bức ảnh “Dải ngân hà mọc trên sông Stony & Mt Taranaki” của tác giả Brendan Larsen chụp tại Taranaki, New Zealand.

Bức ảnh “Những hình dạng của thiên nhiên” của tác giả Uroš Fink chụp tại dãy núi Julian, Slovenia

Bức ảnh “Lut Glow” – Isabella Tabacchi chụp tại Sa mạc Lut, Iran. Đây là một khối đá ở sa mạc Lut, Iran dưới dải ngân hà. Chúng tôi đã dành cả đêm, từ hoàng hôn đến bình minh, để chụp những bức ảnh về bầu trời lạ thường đó. Tôi đã có thể chụp được luồng khí xanh lục dưới Dải Ngân hà, đằng sau những khối đá ấn tượng ở nơi ấm nhất trên Trái đất.

Bức ảnh “Trải nghiệm thiên văn La Palma” của tác giả Jakob Sahner chụp tại Palma, Tây Ban Nha. La Palma và Quần đảo Canary là nơi lý tưởng để chụp ảnh thiên văn do có những đám mây ở độ cao khoảng 1000 mét.

Bức ảnh “Gigi Hiu Tỏa Sáng Trong Bóng Tối" của tác giả Gary Bhaztara chụp tại Đảo Sumatra, Indonesia. Sự hình thành đá trông giống như một hàng răng cá mập, đó là lý do tại sao nó được gọi là “Bãi biển răng cá mập” ( Pantai Gigi Hiu trong tiếng Indonesia). Những tảng đá trông sắc nhọn trên bãi biển này làm cho đoạn bờ biển này trở thành một trong những nơi độc đáo nhất trên thế giới. Nước đã hình thành những tảng đá này trong hàng triệu năm.

Bức ảnh “Dải ngân hà trên Hoodoos của Cuenca” của tác giả Luis Cajete, chụp tại Cuenca, Tây Ban Nha. Chứng kiến ​​vòng cung của Dải Ngân hà là một trải nghiệm vô cùng đáng kinh ngạc. Một số bầu trời tối nhất của Tây Ban Nha có thể được tìm thấy ở Serrania de Cuenca, một khu vực có vẻ đẹp địa chất đáng chú ý. Ở khu vực phía nam là một nơi mà nước đã chạm khắc cảnh quan, tạo ra những thành tạo hấp dẫn và những ống khói đá vôi.

Bức ảnh “Ánh sáng mùa đông” của tác giả Larryn Rae chụp tại Nam Alps, New Zealand.

Tác giả chia sẻ: Đây là một trong những luồng không khí điên rồ nhất mà tôi từng thấy! Airglow là khi các nguyên tử được mặt trời tích điện và kích thích trong bầu khí quyển phía trên và phát ra màu sắc tuyệt vời và hoa văn giống như đám mây này.

Bức ảnh “Bầu trời đầy sao ở Patagonia” của tác giả Burak Esenbey chụp tại Torres del Paine, Chile. Trong khung hình này, bạn có thể nhìn thấy ngọn núi Los Cuernos, cùng với tên của Công viên Quốc gia – Torres del Paine, ngọn núi nổi tiếng và đẹp nhất ở vùng Patagonia của Chile.

Bức ảnh “Đêm của Huayhuash” của tác giả Jose D. Riquelme chụp tại Huayhuash, Peru

Dãy núi Huayhuash, nằm ở vùng Andean của Peru, là nơi có cảnh quan tuyệt đẹp với núi và hồ, mang đến những cơ hội độc đáo để chụp Dải Ngân hà trong tất cả vẻ huy hoàng của nó. Trong hình ảnh này, ngọn núi và hồ nước bên dưới đóng vai trò là khung hình hoàn hảo để làm nổi bật Dải Ngân hà băng qua bầu trời đêm. Sự phản chiếu của bầu trời đầy sao trong hồ tạo nên sự đối xứng quyến rũ, trong khi hình bóng của ngọn núi tạo thêm chiều sâu và độ tương phản.

Bức ảnh “Những đêm Wind River” của tác giả Brandt Ryder chụp tại Wind River, Hoa Kỳ. Dãy Wind River, không giống như Tetons, là một trong những viên ngọc ẩn giấu của Wyoming.

Hình ảnh này được chụp tại một hồ nước có mái che nằm sâu trong vùng hoang dã, nơi hình ảnh phản chiếu nguyên sơ đến mức gần như không thể tách bầu trời khỏi trái đất.

Bức ảnh “Rạng rỡ thiên thể” của tác giả Tom Rae chụp tại Hồ Tekapo, New Zealand. Hình ảnh cũng cho thấy luồng không khí, một dạng sóng có màu đỏ và xanh lục do các phân tử bị ion hóa trong bầu khí quyển của chúng ta tạo ra. Nhưng trọng tâm thực sự vẫn là Dải Ngân hà duyên dáng trải dài trên bầu trời, cùng với Đám mây Magellan, các thiên hà vệ tinh nhỏ hơn của nó, lơ lửng phía trên cực quang.

Bức ảnh “Thức tỉnh giác quan” của tác giả Violeta Lazareva chụp tại Socotra, Yemen. Bức ảnh này được chụp tại một trong những nơi tăm tối nhất trên thế giới: Socotra, một hòn đảo huyền bí nằm ở Ấn Độ Dương giữa đất liền của Yemen và Somalia. Sự kết hợp giữa cây máu rồng đặc hữu với dải ngân hà nổi bật chỉ khiến bạn kinh ngạc khi đứng ở đó. Vẻ đẹp của nơi này đánh thức tất cả các giác quan sâu sắc nhất của bạn. Bạn ngay lập tức yêu thích sức mạnh tổng hợp của ánh sáng bên trong và bóng tối bên ngoài.

Bức ảnh “Khiên thiên thể” của tác giả Iván Ferrero chụp tại Ávila, Tây Ban Nha

Bức ảnh “Những giấc mơ run rẩy” của tác giả Peter Hoszang chụp tại Keetmanshoop, Namibia.

Bức ảnh “Chuyến tàu đêm” của tác giả Alexander Forst chụp tại Graubünden, Thụy Sĩ

