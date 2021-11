Microsoft vừa vá 55 lỗ hổng bảo mật

Chủ Nhật, ngày 14/11/2021 16:30 PM (GMT+7)

Rất nhiều lỗ hổng bảo mật trong đó có không ít vấn đề nghiêm trọng có thể khiến người dùng bị tin tặc tấn công vừa được Microsoft tung ra bản vá, xử lý.

Thông tin được đưa ra bởi Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục an toàn thông tin, Bộ TT&TT mới đây sau khi tập đoàn công nghệ Microsoft phát hành bản vá tháng 11 đối với hàng loạt sản phẩm của hãng này nhằm khác phục 55 lỗ hổng bảo mật được các chuyên gia an ninh mạng phát hiện.

Microsoft vừa vá 55 lỗ hổng bảo mật.

Có thể kể tới như lỗ hổng bảo mật CVE-2021-38631 và CVE-2021-41371 được phát hiện liên quan đến Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP- giao thức cung cấp giao diện đồ họa kết nối máy tính qua mạng) gây ảnh hưởng đến Windows 7 đến Windows 11 và trên Windows Server 2008-2019. Các chuyên gia cảnh bảo lỗ hổng trên có thể cho phép tin tặc tấn công thu thập thông tin mật khẩu RDP của hệ thống.

Bên cạnh đó, lỗ hổng bảo mật CVE-2021-42292 trong Microsoft Excel ảnh hưởng đến phiên bản 2013-2021, cho phép tin tặc cài cắm mã độc chỉ bằng cách lợi dụng người dùng mở một tệp Excel độc hại.

Hay như lỗ hổng bảo mật CVE-2021-26443 trong Microsoft Virtual Machine Bus (VMBus) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-26443 trong Microsoft Virtual Machine Bus (VMBus) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Một lỗ hổng bảo mật khác cũng rất nguy hiểm là CVE-2021-42321 trong Microsoft Exchange Server (phần mềm máy chủ thư điện tử) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Không giống như các lỗ hổng zero-day liên quan đến các vụ tấn công hàng loạt hệ thống Exchange Server vào đầu năm nay, để khai thác lỗ hổng CVE-2021-42321 kẻ tấn công cần xác thực vào hệ thống mục tiêu.

Tuy vậy, theo NCSC, Microsoft Exchange Server luôn là một mục tiêu của các nhóm tấn công mạng, vì vậy các đơn vị cần có kế hoạch cập nhật sớm các hệ thống bị ảnh hưởng.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Trung tâm NCSC khuyến nghị người dùng tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại link: https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Nov

Nguồn: https://cand.com.vn/Khoa-hoc-Quan-su/microsoft-vua-va-55-lo-hong-bao-mat-i634601/Nguồn: https://cand.com.vn/Khoa-hoc-Quan-su/microsoft-vua-va-55-lo-hong-bao-mat-i634601/